Más de 200 empresarios peruanos clausuran el XVIII Roadshow Europa 2025 en Madrid

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El XVIII Roadshow Europa 2025 de inPERU, la asociación que promueve inversiones en Perú, finalizó el pasado viernes en Madrid tras una gira que incluyó también a Londres y que reunió a más de 200 autoridades, empresarios e inversores entre las dos ciudades, según afirmó la organización en un comunicado.

La delegación peruana, que se ha convertido en la más numerosa en la historia de estas giras, presentó las principales cifras macroeconómicas del país y una amplia cartera de proyectos en sectores estratégicos, como las energías renovables, las infraestructuras o el deporte, entre otros.

El evento de clausura se celebró en la sede del Grupo Santander en Boadilla del Monte con el seminario 'Invirtiendo en el Perú', donde los empresarios tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la inversión en ámbitos como la energía, el turismo y la educación, entre otros.

Durante la gira, el presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde, proyectó un crecimiento económico del 3,1% para 2025, con una inflación entre las más bajas de la región (1,1% en agosto).

Asimismo, Velarde adelantó una inversión privada que alcanzará los US$54.000 millones en este ejercicio (45.937 millones de euros), un 5% más respecto al año anterior, gracias al impulso de proyectos de infraestructura y minería, pero también del interés internacional en los bonos soberanos peruanos.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Raúl Pérez-Reyes, aseguró que la gira ha despertado el interés concreto de empresas internacionales en una cartera de proyectos entre Londres y Madrid y que "supera los US$20.000 millones" (17.014 millones de euros).

Si se desglosa esta cartera de 80 proyectos para 2025-2026, unas 25 iniciativas corresponden al ámbito de transportes (US$8131 millones, unos 6917 millones de euros), 24 de electricidad e hidrocarburos (US$2477 millones, unos 2958 millones de euros) y 13 de saneamiento (US$3122 millones, unos 2656 millones de euros).

"El éxito del XVIII Roadshow Europa 2025 nos ha permitido reafirmar nuestra misión de promover al Perú como un destino de inversión estratégico, seguro y confiable en el escenario global, y dejar sembrada la expectativa de que las reuniones iniciadas en esta edición pronto se traduzcan en inversiones concretas que signifiquen desarrollo, empleo y bienestar para millones de peruanos", aseguró el director ejecutivo de inPERU, Juan Carlos Mandujano.