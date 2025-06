Más de 200 muertos al estrellarse un avión de Air India tras despegar en Ahmedabad

Por Sumit Khanna

AHMEDABAD, India, 12 jun (Reuters) - Más de 200 personas murieron cuando un avión de Air India con destino a Londres con 242 personas a bordo se estrelló el jueves minutos después de despegar de la ciudad occidental de Ahmedabad, informaron las autoridades, en la peor catástrofe aérea del mundo en una década.

El avión cayó en una zona residencial y se estrelló contra el albergue de una facultad de medicina a las afueras del aeropuerto durante la hora del almuerzo. Se dirigía al aeropuerto de Gatwick, al sur de la capital británica.

El jefe de policía de la ciudad, G.S. Malik, dijo a Reuters que se habían recuperado 204 cadáveres del lugar del accidente. No hay noticias de supervivientes, y el diario Indian Express dijo que los 242 que iban a bordo habían fallecido, citando a la policía.

Malik señaló que entre los cuerpos recuperados podría haber tanto pasajeros como personas fallecidas en tierra.

Se había pedido a los familiares que dieran muestras de ADN para identificar a los muertos, dijo el secretario de Salud del estado, Dhananjay Dwivedi.

"El edificio sobre el que se estrelló es un albergue de médicos... hemos despejado entre el 70% y el 80% de la zona y pronto despejaremos el resto", declaró a la prensa un alto cargo de la policía.

Partes del fuselaje del avión estaban esparcidas alrededor del edificio contra el que se estrelló, mostraron fotografías y videos de la zona. La cola de la aeronave quedó atascada en lo alto de la edificación.

La cadena de televisión india CNN News-18 informó de que el avión se estrelló sobre el comedor del albergue del B.J. Medical College, matando también a muchos estudiantes de medicina.

Entre los pasajeros había 217 adultos, 11 niños y dos bebés, dijo una fuente a Reuters. De ellos, 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, según Air India.

Flightradar24, web de seguimiento de la aviación, dijo que el avión era un Boeing 787-8 Dreamliner, uno de los aviones de pasajeros más modernos en servicio.

Fue el primer accidente del Dreamliner, que comenzó a volar comercialmente en 2011, según la base de datos Aviation Safety Network. El avión que se estrelló el jueves voló por primera vez en 2013 y fue entregado a Air India en enero de 2014, según Flightradar24.

"En este momento, estamos averiguando los detalles y compartiremos más actualizaciones", dijo Air India en la red social X.

Los heridos están siendo trasladados a los hospitales más cercanos. ACCIDENTE JUSTO DESPUÉS DEL DESPEGUE El accidente se produjo justo después de que el avión despegara, según cadenas de televisión. Un canal mostró el avión despegando sobre una zona residencial y luego desapareciendo de la pantalla antes de que una enorme nube de fuego se elevara hacia el cielo desde detrás de las casas. Las imágenes también mostraban escombros en llamas, con un espeso humo negro que se elevaba hacia el cielo cerca del aeropuerto. También mostraron imágenes de personas trasladadas en camillas y llevadas en ambulancias. "Mi cuñada iba a Londres. En menos de una hora recibí la noticia de que el avión se había estrellado", dijo Poonam Patel, familiar de uno de los pasajeros, a la agencia de noticias ANI en el hospital público de Ahmedabad. Ramila, madre de un estudiante de la facultad de medicina, dijo a ANI que su hijo había ido al hostal a almorzar cuando el avión se estrelló. "Mi hijo está a salvo y he hablado con él. Saltó desde el segundo piso, por lo que sufrió algunas heridas", dijo. Según el control aéreo del aeropuerto de Ahmedabad, el avión despegó a las 13:39 hora local (0809 GMT) de la pista 23. La aeronave dio la señal de "socorro" y emitió una señal de emergencia, pero después no respondió. Flightradar24 también dijo que recibió la última señal del avión segundos después de que despegara. El consultor estadounidense de seguridad aeroespacial Anthony Brickhouse dijo que una señal problemática de los videos de la aeronave era que el tren de aterrizaje había sido bajado en una fase del vuelo en la que normalmente debería estar subido. "Si no supieras lo que está pasando, pensarías que el avión se está aproximando a una pista", dijo Brickhouse. Boeing dijo que estaba al tanto de los informes iniciales y que estaba trabajando para recabar más información. Las acciones de Boeing retrocedieron un 6,8%, a US$199,13 antes de la apertura del mercado. El fabricante de motores aeronáuticos GE Aerospace dijo que iba a reunir un equipo para ir a India y analizar los datos de la cabina, informó CNBC TV18 de India. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico, en un comunicado publicado en su página web, dijo que su país estaba colaborando con las autoridades indias para esclarecer urgentemente los hechos del accidente y prestar apoyo a los afectados. "La tragedia de Ahmedabad nos ha aturdido y entristecido", publicó en X el primer ministro indio, Narendra Modi. Es desgarrador más allá de las palabras". El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que las imágenes que estaban apareciendo del accidente eran "devastadoras", y que se le mantenía informado a medida que evolucionaba la situación. Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos también estaba siendo informado. "Mi esposa y yo estamos profundamente conmocionados por los terribles acontecimientos de esta mañana en Ahmedabad", declaró el monarca en un comunicado. La oficina del ministro de Aviación indio dijo que el primer ministro Modi le había ordenado que garantizara todo el apoyo a las labores de rescate de forma inmediata. Ahmedabad es la principal ciudad del estado natal de Modi, Gujarat. El aeropuerto de Ahmedabad, que suspendió todas las operaciones de vuelo tras el accidente, dijo que volvía a estar operativo pero con vuelos limitados. El aeropuerto está gestionado por el conglomerado indio Adani Group. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la tragedia del vuelo 171 de Air India", publicó en X Gautam Adani, fundador y presidente del grupo. "Nuestros corazones están con las familias que han sufrido una pérdida inimaginable. Estamos colaborando estrechamente con todas las autoridades y prestando todo nuestro apoyo a las familias sobre el terreno", añadió. El último accidente aéreo mortal en India, el tercer mercado de aviación del mundo y el de más rápido crecimiento, se produjo en 2020 e implicó a Air India Express, la rama de bajo costo de la aerolínea. Entonces murieron 21 personas. (Reporte de Sumit Khanna en Ahmedabad, Sakshi Dayal, Tanvi Mehta, Aditi Shah, Aditya Kalra, Shilpa Jamkhandikar, Krishna Das y Shivam Patel en Nueva Delhi. Redacción de YP Rajesh. Edición de Raju Gopalakrishnan y Alex Richardson. Editado en español por Benjamín Mejías Valencia, María Bayarri Cárdenas y Natalia Ramos)