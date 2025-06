Más de 200 muertos por inundaciones en Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — El número de muertos por las devastadoras inundaciones en una ciudad comercial en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, aumentó a al menos 200 el domingo, informó un funcionario local.

Las torrenciales lluvias antes del amanecer del jueves desataron la devastadora inundación en Mokwa, a casi 380 kilómetros al oeste de Abuja, un importante centro de comercio y transporte donde los agricultores del norte de Nigeria venden frijoles, cebollas y otros alimentos a comerciantes del sur.

El vicepresidente del gobierno local de Mokwa, Musa Kimboku, confirmó el recuento actualizado de víctimas mortales a The Associated Press el domingo. Dijo que las operaciones de rescate han sido suspendidas, ya que las autoridades ya no creen que haya sobrevivientes.

Para prevenir el brote de enfermedades, los funcionarios están actualmente exhumando cuerpos enterrados bajo los escombros, añadió Kimboku.

El sábado, el portavoz del servicio de emergencia del estado de Níger, Ibrahim Audu Husseini, indicó que 11 personas más resultaron heridas y más de 3000 personas fueron desplazadas.

Al menos 500 hogares en tres comunidades se vieron afectados por la inundación que se formó rápidamente en unas cinco horas, dejando los techos apenas visibles y a los residentes sobrevivientes con el agua hasta la cintura, tratando de salvar lo que podían y rescatar a otros.

Husseini añadió que dos carreteras fueron arrasadas y dos puentes colapsaron.

En un comunicado el viernes por la noche, el presidente Bola Tinubu expresó sus condolencias y aseveró que había ordenado la activación de una respuesta de emergencia para apoyar a las víctimas y "acelerar" la recuperación.

Las inundaciones son comunes durante la temporada de lluvias en Nigeria. Las comunidades en el norte del país han estado experimentando períodos prolongados de sequía agravados por el cambio climático y lluvias excesivas que conducen a inundaciones severas durante la breve temporada de lluvias. Pero esta inundación ha sido particularmente mortal en Mokwa, una región agrícola cerca de las orillas del río Níger.

El líder comunitario de Mokwa, Aliki Musa, afirmó que los aldeanos no están acostumbrados a tales inundaciones.

El presidente del área de gobierno local de Mokwa, Jibril Muregi, expresó al sitio web de noticias local Premium Times que la construcción de obras de control de inundaciones estaba pendiente desde hace mucho tiempo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.