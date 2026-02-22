Más de 200 presos políticos en huelga de hambre en Venezuela por exclusiones en amnistía

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido un gendarme argentino acusado de "terrorismo", en protesta contra las exclusiones que contiene la recién aprobada ley de amnistía

La medida comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas, dijeron familiares a la AFP

No todos los detenidos se unieron a la protesta, que sigue a una huelga de hambres de familiares la semana pasada frente a otro penal para pedir celeridad en un proceso de excarcelaciones previo a la ley

El Parlamento aprobó la amnistía el jueves pasado. Es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense

La ley excluye casos relacionados con temas militares, que son los más frecuentes en El Rodeo I. El gobierno ha dicho que una comisión especial estudiará estos casos y no descarta indultos futuros

"Estamos anunciando y denunciando la huelga de hambre de todos los 213 presos políticos unidos", dijo Danielis García, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela

"Tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre el día viernes, a raíz de los resultados de la ley de amnistía, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios", explicó por su parte Shakira Ibarreto, hija de un policía detenido en 2024

Yalitza García dijo a la AFP que su yerno, el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, se sumó a la protesta

- La visita -

Las autoridades suspenden la visita del fin de semana a los familiares de los presos que protestan. Fue la primera señal de que había una medida en marcha

Luego, las familias de los presos que no se sumaron pudieron ingresar y al salir informaron de la huelga

Las autoridades no reportan este tipo de situaciones

A Ibarreto no le dieron acceso porque su padre ya "estaba en huelga de hambre", señaló

"Pudieron ingresar los que no estaban en huelga de hambre, que en realidad son pocos", añadió. "Los que sí entraron ayer fueron los que nos trajeron la noticia de que había un grupo" manteniendo esa protesta

La suegra de Gallo dijo que varios presos esperaron a que pasara la visita del fin de semana para sumarse a la medida

Ella no tiene nunca acceso. Recibe informaciones de su yerno a través de otros familiares y alguno de los custodios

"Nahuel en una oportunidad había hecho una huelga de hambre, pero la levantó en un día", recordó. "Esta vez todos están en huelga de hambre"

- Solicitudes de amnistía -

La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la amnistía

Las solicitudes "se están atendiendo de inmediato", dijo

"En este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía", aseguró en rueda de prensa

Dijo a la AFP que solo el sábado quedaron en libertad 80 personas. Los familiares ponen en duda esta cifra

Por otro lado, Rodríguez explicó que 11.000 personas en libertad condicional tendrán libertad plena gracias a la ley