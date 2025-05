Más de 2.000 baristas de Starbucks se declaran en huelga en EEUU contra nuevo código de vestimenta

La huelga de los baristas de las cafeterías de Starbucks en Estados Unidos que protestan contra el nuevo código de vestimenta de la empresa creció el jueves.

Más de 2.000 baristas de Starbucks en 120 tiendas de Estados Unidos se han declarado en huelga desde el domingo para protestar contra el nuevo código de vestimenta, según Starbucks Workers United, un sindicato que representa a los trabajadores de la empresa en la nación norteamericana.

Starbucks impuso nuevos límites a partir del lunes sobre lo que sus baristas pueden usar bajo sus delantales verdes. El código de vestimenta requiere que los empleados de las tiendas operadas por la empresa y las tiendas con licencia en Estados Unidos y Canadá usen una camiseta completamente negra y pantalones de color caqui, negro o de mezclilla azul.

Bajo el código de vestimenta anterior, los baristas podían usar una gama más amplia de colores oscuros y camisas con patrones. Starbucks dijo que las nuevas reglas harían que sus delantales verdes destacaran y crearían una sensación de familiaridad para los clientes mientras intenta establecer un ambiente más cálido y acogedor en sus tiendas.

Pero Starbucks Workers United, el sindicato que representa a los trabajadores en 570 de las 10.000 tiendas de Starbucks en Estados Unidos, dijo que el código de vestimenta debería ser objeto de negociación colectiva.

“Starbucks ha perdido el rumbo. En lugar de escuchar a los baristas que hacen que la experiencia de Starbucks sea lo que es, se están enfocando en todas las cosas equivocadas, como implementar un nuevo código de vestimenta restrictivo", señaló Paige Summers, supervisora de turno de Starbucks en Hanover, Maryland. "A los clientes no les va a importar de qué color son nuestras ropas cuando estén esperando 30 minutos por un latte”.

Summers y otros también criticaron a la empresa por vender estilos de ropa con la marca Starbucks que los empleados ya no pueden usar para trabajar en un sitio web interno. Starbucks dijo que daría dos camisetas negras gratis a cada empleado cuando anunció el nuevo código de vestimenta.

El miércoles, Starbucks Workers Union dijo que un total de 1.000 trabajadores habían realizado paros en 75 tiendas de Estados Unidos. Starbucks dijo en ese momento que la huelga estaba teniendo un impacto limitado en sus 10.000 tiendas operadas por la empresa en Estados Unidos. En algunos casos, las huelgas cerraron tiendas por menos de una hora, dijo la empresa.

“Sería más productivo si el sindicato pusiera el mismo esfuerzo en volver a la mesa de negociaciones que están poniendo en protestar por usar camisetas negras para trabajar", señaló Starbucks en un comunicado. "Más del 99% de nuestras tiendas están abiertas hoy sirviendo a los clientes, y lo han estado toda la semana”.

Los lectores de The Associated Press que compartieron sus opiniones tenían puntos de vista encontrados en torno al código de vestimenta. Algunos dijeron que no creían que los baristas de Starbucks tuvieran mucho de qué quejarse, señalando que muchos minoristas requieren que sus trabajadores se vistan de cierta manera. Otros dijeron que pensaban que Starbucks debería centrarse en mejorar la calidad y los precios de sus bebidas, y en mantener a los trabajadores felices en lugar de preocuparse por lo que sus empleados visten.

Starbucks Workers United ha estado sindicalizando tiendas en Estados Unidos desde 2021. Starbucks y el sindicato aún no han llegado a un acuerdo contractual, a pesar de haber acordado volver a la mesa de negociaciones en febrero de 2024.

El sindicato dijo esta semana que presentó una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales alegando el incumplimiento de Starbucks de negociar sobre el nuevo código de vestimenta.

