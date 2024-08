Más de 2.000 niños duermen en la calle en Francia, situación "inadmisible" para UNICEF

Más de 2.000 niños están obligados a dormir en la calle en Francia, una situación "inadmisible" según UNICEF, que alertó el jueves sobre las consecuencias "desastrosas" de una infancia sin hogar.

"Es inadmisible, no podemos aceptar que una sociedad trate a sus niños así", declaró a AFP la representante de la agencia de la ONU en Francia, Adeline Hazan.

Se trata de una "violación flagrante de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño" ratificada por Francia, denunció.

"Estamos muy preocupados de ver que, lejos de mejorar, la situación empeora cada año y es una tragedia cuando se conocen las consecuencias desastrosas en salud mental y educación", agregó.

Según datos del barómetro, al menos 2.043 niños --de los cuales 467 de menos de 3 años-- se quedaron la noche del 19 al 20 de agosto sin una solución de alojamiento, después de que sus familias llamaran al número de urgencia para personas sin hogar.

Es menos que los 3.000 niños registrados en octubre de 2023, pero es una cifra inédita en este periodo, con un aumento del 3% con respecto a agosto de 2023, del 27% con relación a 2022 y del 120% con relación a 2020.

"Alarmante", insiste UNICEF Francia, pues la cifra de 2.000 niños no toma en cuenta a quienes no llaman al número de urgencia --niños que viven en barrios de viviendas precarias o niños no acompañados.

