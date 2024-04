Más de 2.100 personas son evacuadas por erupción de volcán en Indonesia

Esta foto facilitada por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) muestra una panorámica de una erupción del monte Ruang en la isla de Célebes, Indonesia, el viernes 19 de abril de 2024. (Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate vía AP)

National Search and Rescue Agency via AP - National Search and Rescue Agency