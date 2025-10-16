Más de 25 detenidos y armas incautadas en una operación antidroga con registros en Granada, Málaga y Valencia
GRANADA, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Guardia Civil mantiene abierta una macro operación contra la droga con registros principalmente en la provincia de Granada pero también en Málaga y Valencia, en la que hay hasta el momento más de 25 detenidos, y más de 16.000 plantas de marihuana y un número indeterminado de armas intervenidas.
Fuentes cercanas al caso han señalado a Europa Press que los registros se han producido principalmente en la capital y en el área metropolitana de Granada, según ha adelantado este jueves el diario Ideal, pero también en otros puntos de la provincia, así como en las de Málaga y Valencia.
La investigación se sigue por la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de droga, incluido el de defradudación de suministro eléctrico, han apuntado estas mismas fuentes.
