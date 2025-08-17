Más de 250 personas evacuadas tras un nuevo incendio en Turquía

Más de 250 personas fueron evacuadas en la noche del sábado en Turquía tras un nuevo incendio en la provincia turística de Çanakkale (noroeste), informaron las autoridades.

El incendio se originó el sábado y se propagó rápidamente debido a los fuertes vientos que soplaban en las colinas cercanas a la ciudad de Galípoli, situada en el estrecho de los Dardanelos, muy frecuentado en época de verano.

"Como medida de precaución, 251 residentes de cinco aldeas fueron reubicados en zonas seguras", escribió en X el gobernador de Çanakkale, Omer Toraman. Se difundieron imágenes que mostraban las colinas iluminadas por brillantes llamas y enormes nubes de humo.

Doce aviones, 18 helicópteros y 900 socorristas se unieron a la operación de rescate al amanecer, informó la Dirección Forestal en X.

Este destino turístico, popular por sus antiguas ruinas troyanas y el campo de batalla de Galípoli, donde miles de soldados murieron durante la Primera Guerra Mundial, sufre una sequía extremadamente severa desde el último año, señaló el gobernador.

El acceso a sitios históricos cercanos a la ciudad de Eceabat está cerrado.

Más de 2000 personas tuvieron que ser evacuadas en esta provincia turca el 11 de agosto debido a un incendio forestal.

Turquía, que experimentó su julio más caluroso desde que se iniciaron los registros meteorológicos hace 55 años, enfrentó varios incendios importantes en las últimas semanas. Catorce personas fallecieron combatiendo las llamas en julio en el oeste del país.