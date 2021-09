Más de 30 futbolistas afganas huyen a Pakistán ante la amenaza talibán sobre los deportes

Expertos de Derechos Humanos piden un veto deportivo a Afganistán si se impone un "apartheid de género"

MADRID, 15 Sep. 2021 (Europa Press) -

Más de una treintena de futbolistas afganas y decenas de familiares han cruzado la frontera hacia Pakistán, supuestamente huyendo del aparente control que quieren ejercer los talibán sobre los deportes, un ámbito vetado para las mujeres durante el anterior Emirato Islámico.

En total, el grupo estaba formado por más de un centenar de personas, entre ellas 32 futbolistas pertenecientes a un equipo juvenil y que no pudieron salir de Kabul durante el acelerado proceso de evacuaciones que se llevó a cabo después de que los talibán se hiciesen con el control de la capital afgana el 15 de agosto, informa la agencia DPA.

El ministro de Información de Pakistán, Fawad Chuadhry, ha explicado en Twitter que el grupo cruzó a través del paso de Torjam, en la zona noroeste de Pakistán. Las jugadoras tenían un pasaporte afgano "válido" y visado paquistaní, ha añadido en su mensaje, publicado a última hora del miércoles.

Un portavoz talibán, Bilal Karimi, ha asegurado a la agencia Bloomberg que no tenía información respecto a este caso, pero sí ha querido dejar claro que no ha habido presión alguna: "Hablaremos con las autoridades olímpicas y deportivas, pero se han ido por su propia voluntad".

Los insurgentes han prometido respetar los derechos y libertades de las mujeres, aunque estableciendo como línea roja la 'sharia' o ley islámica. Los únicos mensajes específicos en favor de la incorporación de la mujer al mercado laboral han llegado en sectores clave como la sanidad o la educación.

Temor a un "apartheid de género"

Uno de los responsables culturales de los talibán ya advirtió de que no veía ni apropiado ni necesario que las mujeres practicasen deporte, una alusión que ya ha comenzado a generar miedo y recelos. Un grupo de expertos de Derechos Humanos de la ONU cree que sugerir que "las mujeres no necesitan el deporte y podrían no participar en él" da a entender que se repetirá el "apartheid de género" en Afganistán.

"Hoy las sacarán de los campos y las cancHas, mañana podría ser una exclusión más amplia de la vida pública, como ocurrió en el anterior régimen talibán. Es completamente inaceptable", han sentenciado en un comunicado estos expertos, entre los que figuran relatores sobre derechos culturales, libertad religiosa y no discriminación de mujeres y niñas.

Por este motivo, han reclamado "una postura firme" de los gobiernos internacionales y a las organizaciones deportivas, recordando que ya se prohíbe por ejemplo la exclusión deportiva por razones de raza. Los expertos han propuesto un veto a Afganistán en competiciones internacionales en caso de que finalmente se confirme la exclusión femenina.