Más de 30 grupos armados anuncian la creación de una "Guardia Nacional" para proteger a la comunidad drusa

(Europa Press) -

Más de 30 facciones locales armadas de la región siria de Sueida han anunciado su concentración en una nueva "Guardia Nacional" para defender a la comunidad drusa de futuros ataques de tribus beduinas afines al Gobierno de Damasco e impedir así una repetición de los violentísimos combates de julio que dejaron casi 1700 muertos.

La Guardia Nacional, que también se conocerá por el nombre alternativo de Ejército Nacional Unificado, fue presentada en sociedad este mismo sábado, coincidiendo con la decisión de la Comisión Electoral de Siria de aplazar en la región las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán en septiembre "por motivos de seguridad".

Esta nueva formación seguirá las órdenes de quien se ha convertido en el hombre fuerte de la región, el "líder espiritual" de la comunidad drusa, Hikmat al Hijri.

"La Guardia Nacional se adherirá a la guía de la presidencia espiritual de la secta drusa, representada por el jeque Hikmat al Hijri, quien es considerado la figura legítima autorizada para expresar la posición pública de la comunidad", hacen saber en su comunicado, publicado por los medios sirios.

La nueva estructura tiene como objetivo trabajar en cooperación con las fuerzas locales y unidades de apoyo con la misión de "defender la montaña", en referencia al Monte Druso, el territorio elevado de Sueida y símbolo histórico de la comunidad, y "preservar la identidad unitaria drusa", añade la nota de presentación de la nueva formación armada, que excluye a pequeños grupos drusos partidarios de las autoridades de Damasco.