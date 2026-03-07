Más de 30 heridos por explosión en discoteca en el norte de Perú

Una explosión en el interior de una discoteca en el norte de Perú dejó este sábado más de 30 heridos, informaron autoridades que investigan las causas, en una región golpeada por el crimen organizado.

El hecho ocurrió esta madrugada en la discoteca Dalí del distrito Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo, unos 500 km al norte de Lima, informó un comunicado del gobierno regional del departamento La Libertad que catalogó el incidente como "Atentado".

Decenas de personas se encontraban en la discoteca disfrutando de la presentación del grupo de cumbia Amor Rebelde cuando un fuerte estallido alarmó a todos, de acuerdo a un video transmitido por el canal Sol TV Perú de Trujillo.

"Tenemos 33 heridos ya reportados hasta la actualidad, entre ellos cinco en estado de gravedad", dijo el gerente regional de Salud, Alberto Florián, al canal de televisión Latina Noticias.

La mayoría de los heridos, entre ellos dos menores de edad, que fueron trasladados a dos hospitales fueron atendidos por esquirlas en el cuerpo, agregó.

El gobierno regional señaló que se están "Realizando las acciones de investigación y atención necesarias frente a este lamentable suceso".

La provincia de Trujillo es la más afectada por el crimen organizado en los últimos años, por lo que permanece en estado de emergencia desde marzo de 2025.

El gobierno tomó esta medida por el aumento de delitos como extorsión, homicidios y sicariato.

Perú atraviesa una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registraron 2200 homicidios por delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.