Más de 30 muertos y varias personas secuestradas por grupos armados en Nigeria

Más de 30 personas murieron y varias más fueron secuestradas durante un ataque de grupos armados en una aldea del centro-norte de Nigeria, informó la policía este domingo.

"Los atacantes irrumpieron el sábado en Kasuwan Daji, un pueblo del distrito de Kabe, incendiaron un mercado y saquearon tiendas en busca de alimentos", declaró un portavoz de la policía del Estado de Níger.

"Más de 30 víctimas perdieron la vida durante el ataque, y algunas personas también fueron secuestradas" durante el asalto, añadió el vocero.

Fotos y vídeos vistos por la AFP mostraban a víctimas con las manos atadas a la espalda antes de ser asesinadas.

Este tipo de bandas realizan regularmente secuestros masivos para pedir rescates y saquean aldeas en las zonas noroeste y centro-norte de Nigeria. El estado de Níger ha sido uno de los más afectados en los últimos meses.

El país más poblado de África sufre múltiples conflictos. El territorio es escenario de una prolongada insurgencia yihadista y enfrenta olas de violencia de bandas armadas.

También registra enfrentamientos entre agricultores y ganaderos, y un conflicto relacionado con separatistas en el sureste del país.

Nigeria, de 230 millones de habitantes, está dividido entre un norte de mayoría musulmana y el sur de predominancia cristiana. Pero los conflictos afectan a ambas poblaciones.

En noviembre, bandas armadas secuestraron a más de 250 estudiantes y personal de una escuela católica del estado de Níger. Las autoridades anunciaron su liberación en dos grupos semanas después, sin revelar si se había pagado un rescate.

En los últimos meses, Washington ha criticado la incapacidad del país para frenar la violencia, y el presidente Donald Trump denunció una "persecución" contra los cristianos, un argumento utilizado desde hace tiempo por la derecha religiosa estadounidense.

Tanto Nigeria como varios analistas independientes rechazaron estas acusaciones, pero Washington bombardeó en Navidad a milicianos vinculados al grupo yihadista Estado Islámico. Nigeria dijo que había aprobado los ataques.