Más de 30 países, incluido España, condenan "violaciones intencionadas" del espacio aéreo por parte de Rusia

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) - Más de 30 países, incluyendo España, han expresado este martes su apoyo a Ucrania ante la invasión a "gran escala, ilegal, no provocada e injustificada" por parte de Rusia y han resaltado que Moscú "socava la paz" y la seguridad de Europa con sus "violaciones intencionadas" del espacio aéreo europeo. "En los últimos meses, Rusia ha elegido el camino de la escalada: ha mantenido posiciones maximalistas, ha incrementado los ataques contra civiles inocentes y ha llevado a cabo violaciones intencionadas y sin precedentes del espacio aéreo de los Estados miembros de la UE con drones y aviones. Rusia socava la paz y la seguridad europeas y mundiales", han dicho en un comunicado conjunto. Los países han resaltado que esto demuestra que es "Rusia quien socava las perspectivas de paz" y han instado a los socios globales a utilizar su influencia para presionar a Moscú a poner fin "inmediato" a una "agresión ilegal" y "trabajar por una paz justa y duradera". "Queremos reiterar que dirigir ataques intencionales contra civiles o bienes de carácter civil, o causar daños desproporcionados a civiles, constituye un crimen de guerra. Rusia debe cesar de inmediato sus ataques indiscriminados con misiles y drones contra ciudades y pueblos de Ucrania", han resaltado. De la misma forma, han respaldado a Ucrania "militar, económica, política y diplomáticamente". "La comunidad internacional debe permanecer unida para abordar estas graves violaciones del Derecho Internacional y apoyar la libertad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas", han aseverado. La declaración está firmada, además de por España, por Albania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. También la respaldan Ucrania y la Unión Europea.

