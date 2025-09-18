Más de 300 detenidos en la jornada de huelga en Francia

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido este jueves a más de 300 personas por disturbios registrados en una nueva jornada de huelga general, convocada por los principales sindicatos en protesta por el proyecto presupuestario impulsado por el Gobierno del ya dimitido François Bayrou.

El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, ha confirmado en una rueda de prensa que durante la jornada han detenido a 309 personas en todo el país, de las cuales 134 se encuentran bajo custodia. Además, 26 miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos.

El titular de la cartera ministerial ha cifrado en "poco más de 500.000" los participantes a las manifestaciones, pero ha criticado la presencia de "7300 individuos radicalizados, peligrosos" que, sin embargo, ha agregado que los ha "contrarrestado" y han "desbloqueado sistemáticamente las acciones".

Por su parte, el nuevo primer ministro, Sébastie Lecornu, ha asegurado que "las demandas presentadas por los representantes sindicales y compartidas por los manifestantes en las marchas son el núcleo de las consultas" que ha iniciado con el resto de partidos políticos.

"Tras la convocatoria de los sindicatos a una manifestación este jueves, 18 de septiembre, deseo reafirmar mi compromiso de continuar el diálogo con todos los interlocutores sociales. (...) Me reuniré de nuevo con los sindicatos en los próximos días", ha anunciado el jefe de Gobierno francés.

Asimismo, ha condenado "enérgicamente los abusos contra las fuerzas del orden y los servicios de emergencia, así como los daños perpetrados durante la jornada en suelo francés", mientras que les ha agradecido a las fuerzas de seguridad "su compromiso de servir al pueblo francés y mantener el orden".

"Reafirmo firmemente: la violencia no es un medio legítimo de acción política y nadie debe tolerarla. No puede haber libertad de protesta sin respeto a la ley", ha declarado a través de su perfil en la red social X.

Retailleau había advertido en los últimos días de potenciales disturbios y responsabilizó de antemano a "grupúsculos de ultraizquierda". El pasado día 10, Francia ya vivió una jornada de bloqueos y protestas contra el Gobierno que sólo en París movilizó al menos a 200.000 personas y dejó altercados como el incendio de un restaurante en pleno centro de la capital.