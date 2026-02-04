Más de 3.000 desalojados en el sur de España por lluvias "extraordinarias"

Más de 3.000 personas fueron desalojadas preventivamente en la región de Andalucía, en el sur de España, donde parte de su territorio está este miércoles en alerta roja por las lluvias "extraordinarias" provocadas por la borrasca Leonardo, informaron autoridades.

"Desalojadas en prevención más de 3.000 personas de zonas inundables" en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga, indicaron en la red X los servicios de emergencia andaluces.

La agencia estatal de meteorología Aemet mantenía una alerta roja (la más alta) para el miércoles en las sierras de Grazalema, Ronda y en la zona del estrecho de Gibraltar.

Las "cantidades de precipitación serán extraordinarias", lo que aumenta el peligro de "posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas" de ríos, señaló este miércoles la Aemet en X.

El presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno, había solicitado el martes "máxima prudencia" y "sentido común", sobre todo cerca de "los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables".

Las autoridades andaluzas pidieron evitar desplazamientos y no salir de casa en las zonas que puedan verse más golpeadas, mientras varias carreteras estaban cortadas por inundaciones o árboles caídos por los fuertes vientos.

Las escuelas permanecerán cerradas en toda la región, salvo en la provincia de Almería, en el extremo oriental de Andalucía.

Este miércoles se desplegaban en la región soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a los servicios de emergencia.

En España, país muy descentralizado, las regiones son las encargadas de gestionar las situaciones de emergencia.

En octubre de 2024, unas enormes inundaciones causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia. Una persona también falleció en Andalucía.

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

En Portugal, la agencia meteorológica nacional mantenía el miércoles el alerta naranja en parte del litoral por el temporal marítimo.

Los efectos de la depresión Leonardo se sentirán hasta el sábado, "con precipitaciones persistentes, a veces intensas, nevadas, vientos fuertes", advirtió el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Portugal ha sido golpeado en las últimas semanas por varias tormentas sucesivas, la más devastadora de ellas Kristin, con cinco muertos y numerosos daños materiales.