Más de 30.000 estudiantes y docentes raptados en último secuestro en Nigeria (asociación cristiana)
Una asociación cristiana afirmó el sábado que el número de estudiantes y profesores secuestrados en la víspera en una escuela católica del centro de Nigeria se eleva a 315, tras...
Una asociación cristiana afirmó el sábado que el número de estudiantes y profesores secuestrados en la víspera en una escuela católica del centro de Nigeria se eleva a 315, tras una revisión del balance anterior de 227.
Es el segundo secuestro esta semana en una escuela del país africano, amenazado por el presidente estadounidense Donald Trump con una intervención militar por una supuesta campaña de violencia yihadista contra los cristianos.
Según la Asociación Cristiana de Nigeria, los asaltantes de la escuela de primaria y secundaria de St. Mary, en el estado de Níger, se llevaron el viernes a 303 estudiantes y 12 profesores.
