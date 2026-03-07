Más de 30.000 heridos en Perú tras explosión en una discoteca

7 mar (Reuters) - Una explosión ocurrida en la madrugada en un club nocturno del noroeste de Perú dejó al menos 31 heridos, informaron autoridades el sábado.

El gobierno de la región peruana de La Libertad informó que los hospitales estaban atendiendo a varias personas tras la explosión en la discoteca de Trujillo, que las autoridades están investigando.

Cuatro personas se encuentran en estado grave, informó el diario La República, citando a la autoridad sanitaria regional, que indicó que entre los heridos hay menores de edad.

Se desconoce la causa del incidente. Perú ha experimentado un aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado y el incidente del sábado se produce tras otros ataques de menor envergadura en discotecas de Trujillo, de acuerdo a medios de comunicación locales.

La explosión se produjo durante un espectáculo de un grupo musical peruano y provocó que los asistentes al local salieran corriendo en busca de refugio.

Los miembros del grupo Amor Rebelde resultaron ilesos y calificaron de "Los lamentables hechos" ocurridos en la discoteca donde actuaban, según un comunicado del grupo en Facebook.

Un vídeo compartido en un programa de noticias peruano mostraba escenas de caos tras escucharse una fuerte explosión. (Reporte de Brendan O'Boyle. Editado por Rod Nickel y Adriana Barrera)