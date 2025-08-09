Más de 350 detenidos en Londres en una manifestación de apoyo a una organización propalestina prohibida

Un total de 365 partidarios de Palestine Action fueron detenidos el sábado durante una manifestación en Londres de apoyo a esta organización propalestina, prohibida y clasificada como "terrorista", indicó la policía londinense.

Esta prohibición fue considerada "desproporcionada" por la ONU.

La policía metropolitana también arrestó a siete personas por otras infracciones, entre ellas agresiones contra agentes, aunque ninguna resultó gravemente herido.

La policía precisó haber detenido o estar "en proceso de hacerlo" a todas las personas que portaban la pancarta "Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action".

En el lugar, manifestantes exhibieron otras pancartas como "Actuar contra el genocidio no es un delito" o "Free Palestine".

Palestine Action fue incluida en julio en la lista de organizaciones consideradas "terroristas" en el Reino Unido, tras actos de vandalismo perpetrados por sus activistas, especialmente en una base de la fuerza aérea.

El gobierno británico afirma que los simpatizantes "desconocen la verdadera naturaleza" de Palestine Action.

"No es una organización no violenta", aseguró la ministra del Interior Yvette Cooper, declarando disponer de "informaciones preocupantes" sobre sus proyectos.

Pertenecer a un grupo prohibido o incitar a apoyarlo puede conllevar hasta 14 años de cárcel.

El grupo se presenta como una "red de acción directa" destinada a denunciar "la complicidad británica" con el Estado de Israel, especialmente en la venta de armas.