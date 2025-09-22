Más de 35.000 peregrinos jasídicos llegan a Ucrania para el Año Nuevo judío

Más de 35.000 peregrinos jasídicos llegaron a Ucrania para celebrar hasta el miércoles el año nuevo judío, Rosh Hashaná, en Uman, ciudad del centro del país, a pesar de las advertencias de las autoridades por el conflicto con Rusia, informó el lunes la guardia fronteriza.

“Según nuestras estimaciones, más de 35.000 personas han llegado a Ucrania”, declaró a AFP el portavoz de los guardias fronterizos ucranianos, Andrii Demchenko.

Cada año, peregrinos jasídicos de todo el mundo acuden a Uman para celebrar el año nuevo judío en la tumba del rabino Najman de Breslev (1772-1810), una de las principales figuras del jasidismo, una corriente ortodoxa del judaísmo.

Aunque Uman está relativamente lejos de la línea del frente que atraviesa el este y el sur del país, las autoridades instan a los peregrinos a que renuncien a su viaje por razones de seguridad desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Desde hace semanas, Rusia intensifica sus ataques nocturnos con drones contra ciudades ucranianas, causando víctimas y daños.

Como muchos peregrinos, Eliran Acoca viajó desde Israel, “donde hay guerra desde hace 70 años”, y aseguró que no tiene miedo. “No le temo ni a las bombas ni a Putin (...) Solo le temo a Dios”.

En 2022, unos meses después del inicio de la invasión, Rosh Hashaná siguió atrayendo a multitudes a Ucrania, con la llegada de más de 23.000 peregrinos jasídicos. En 2023 fueron 35.000, al igual que en 2024, según los medios de comunicación.

