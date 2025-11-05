Más de 366.000 jóvenes solicitan el Bono Cultural Joven 2025, un 8% más que en la edición anterior

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Un total de 366.443 jóvenes han solicitado el Bono Cultural Joven 2025 en su cuarta edición, lo que supone un 8% más que en la anterior edición, según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Cultura. En concreto, se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, un 68,5% de la población estimada de esa edad, un total de 534.809 personas, según datos del Indec. La cifra total supera en 27.835 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 338.608. En estas cuatro ediciones el número de jóvenes beneficiarios del programa alcanza un total de 1.309.059. Los beneficiarios disponen de una tarjeta prepago con US$400 para consumir, durante un año, productos culturales físicos, digitales y artes escénicas en más de 3.800 establecimientos adheridos por toda España. De cara a 2026, Cultura está estudiando una ampliación en los usos del Bono Cultura Joven para que incluyan la creación y formación cultural y artística, de cara a la próxima edición en 2026. Esta ampliación permitiría utilizar el importe del Bono en la adquisición de instrumentos musicales y material para la creación artística, así como para el pago de talleres y cursos de carácter cultural y artístico, tanto presenciales como online. Además, desde el Ministerio de Cultura se está trabajando activamente para que el Bono Cultural Joven sea más accesible y llegue a los sectores de población más vulnerables. Para ello, está estableciendo colaboraciones con entidades del tercer sector, para que puedan difundirlo y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud del Bono Cultural Joven.