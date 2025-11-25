Más de 40 marchas en toda España teñirán este 25N de morado las calles en rechazo a la violencia de género

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

Más de 40 marchas convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas teñirán este martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles de toda España de morado en rechazo a la violencia de género.

En el caso de Madrid, hay previstas dos manifestaciones diferentes. Una es la convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, que partirá a las 18:30 horas de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España. Media hora después, Comisión 8M liderará otra manifestación que recorrerá el trayecto entre Atocha y Jacinto Benavente.

Las marchas convocadas en Madrid contarán con presencia del Gobierno y de los partidos Sumar, Podemos y PP. En concreto, está previsto que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acuda a las dos marchas de la capital. La ministra Elma Saiz asistirá a la del Foro de Madrid, igual que el diputado del PP, Jaime de los Santos. Sumar y Podemos acudirán a la de Comisión 8M. Por los 'morados' irá Ione Belarra.

En cuanto a las marchas de Barcelona, la plataforma Novembre Feminista ha convocado una manifestación a partir de las 18:30 en la plaza Universitat, que acabará en la plaza Antoni Maura; y la Coordinadora 8M Moviment Feminista de Barcelona ha organizado una concentración en Sant Jaume a la misma hora.

En Baleares, en Palma hay dos previstas, una convocada por el Movimiento Feminista de Mallorca y la otra por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca. Ambas partirán a las 18:30 horas. La primera marchará de la plaza España a la plaza del Tubo y la segunda de la plaza Porta Pintada a la plaza de Cort.

Respecto a Extremadura, en Badajoz, la Asociación de Mujeres Progresistas saldrá a las 18:00 horas desde los juzgados de la avenida de Colón y hasta el paseo de San Francisco. En Cáceres, a las 18:30 horas, la Plataforma de Mujeres por la Igualdad partirá desde la Plaza América hasta la Plaza Mayor. Asimismo, en Mérida, la Plataforma 8M iniciará en la Plaza de España y finalizará en el Templo de Dian.

Igualmente, en Murcia, la Asamblea Feminista de la Región ha convocado una marcha a las 18:00 horas que comenzará en la Plaza Fuensanta y acabará en la Plaza Martínez Tornel. En Cartagena, tendrá lugar una manifestación a las 19:00 horas en la Plaza de España y en Lorca, a la misma hora, en la plaza Calderón de la Barca.

Por parte de La Rioja, la Plataforma 8 de Marzo realizará una concentración en la Concha del Espolón de Logroño, a las 19:00 horas. A la misma hora, Feministas Rioja marchará desde la Plaza del Mercado de Logroño.

En Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, la Red Feminista de Gran Canaria saldrá a las 19:00 horas desde la Plaza de Santa Ana y finalizará en el Parque San Telmo bajo el lema 'Contra las violencias machistas, ¡Haz tu parte!'. A la misma hora, en Santa Cruz de Tenerife habrá otra movilización del Foro Contra la Violencia de Género, con el lema 'Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos. No nos callarán'. Esta última partirá desde la Plaza Weyler. Por último, en Fuerteventura tendrá lugar una marcha en Puerto del Rosario a las 18:00 horas, organizada por la Red Feminista.

En Navarra, el movimiento feminista ha convocado una manifestación en Pamplona a las 19:00 horas desde la Plaza del Castillo, con el lema '¡Vuestra hipocresía es violencia!'. Mientras, en Santarder también está previsto que tenga lugar una sola manifestación este martes. Será a las 19:00 horas, desde Puertochico a la Plaza del Ayuntamiento, y en ella participan Comisión 8M, sindicatos y Asambleas Feministas.

Por otro lado, en Castilla y León, en Valladolid, la Coordinadora de Mujeres saldrá con el lema 'La violencia institucional también es violencia machista' a las 20:00 horas desde Fuente Dorada hasta la plaza de la Univesidad. A la misma hora, en Palencia, saldrá la manifestación organizada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres Palentinas, que marchará desde la Estatua de la Mujer.

Previamente, en Salamanca, a las 19:30 horas el Movimiento Feminista de la capital charra volverá a salir un año más desde la Plaza de la Concordia. Igualmente, Segovia Feminista partirá a las 19:00 horas en Segovia desde la plaza de San Martín, con el lema 'Sin miedo, hablar puede cambiarlo todo'.

'NO SON ENFERMOS, SON HIJOS SANOS DEL PATRIARCADO'

En Toledo, la Plataforma 8M partirá a las 18:00 horas desde el Paseo de la Vega hasta Zocodover, con el lema 'No son enfermos, son hijos sanos del patriarcado'.

Por otro lado, la Assemblea Feminista València y Comparsalarevoltosa marcharán a las 19:00 horas desde la plaça de la Mare de Déu, en Valencia, "por un 25N anticolonial y antirracista".

Mientras, en el País Vasco, el Movimiento Feminista ha convocado en Bilbao (Sagrado Corazón), en San Sebastián (Boulevard) y en Vitoria, (Plaza San Antón). Todas sus marchas tendrán lugar a las 19:00 horas.

En Andalucía varias capitales de provincia contarán con dos marchas o concentraciones este martes. En Sevilla, la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla ha convocado una manifestación desde María Auxiliadora-Centro de Salud a las 19:00 horas, con el lema 'Pública. Feminista. Universal. El abandono sanitario ¡Es violencia institucional!'. Además, el movimiento feminista ha convocado a las 19:00 horas en la Plaza Nueva.

Mientras, en Huelva, el Movimiento Feminista saldrá a las 18:30 desde la rotonda de los Bomberos y finalizará en el Ayuntamiento con el lema '1.331 mujeres asesinadas. No son números, son nuestras vidas'.

En Almería, un año más, serán dos las manifestaciones que van a tener lugar contra la violencia de género. Así, la Plataforma de Acción Feminista marchará a las 19:30 horas desde la Escuela Municipal de Música hasta la Rambla Federico García Lorca para finalizar en la Plaza de las Velas. Colectivos Feministas de Almería saldrán a la misma hora desde el Parque de las Almadrabillas y finalizará en el Anfiteatro de La Rambla.

En Cádiz, la concentración convocada por la Comisión 8M tendrá lugar a las 18:00 horas en la plaza Ana Orantes. En el Puerto será en la plaza Isaac Peral a las 19:00 horas. Asimismo, en Jerez, la manifestación convocada por el Consejo Local de las Mujeres empezará a las 17:30 con la colocación de una pancarta en el balcón del Ayuntamiento.

En Córdoba, la plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres marchará las 18:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas.

Igualmente, en Granada saldrá a la misma hora la manifestación unitaria, convocada por la plataforma contra la violencia de género 25N/8M y el espacio Feminismo Unitario, desde la Fuente de las Batallas.

Por su parte, Jaén contará con dos concentraciones este martes. La primera, a las 18:00 horas, está organizada por la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género y será en la Plaza de las Batallas. Por otro lado, a las 19:00 horas se celebrará la de Feministas Jaén 8M, en la calle Roldán y Marín. Mientras, en Málaga la Plataforma contra las violencias machistas Violencia Cero ha convocado una marcha en la plaza de la Merced a las 19:30 horas.

Finalmente, en Galicia, la Coordinadora Gallega de Marcha Mundial de las Mujeres se manifiesta este año bajo el lema 'Combater a violencia institucional para acabar coa violencia machista'. En A Coruña, marcharán desde el Obelisco; en Ourense, desde Castañeira (San Lázaro); en Pontevedra, desde la Plaza de la Peregrina; y en Vigo, desde Vía Norte. En el caso de Santiago de Compostela, la manifestación saldrá a las 20:00 horas desde la Plaza 8 de Marzo. En Vigo también habrá otra manifestación, convocada por la asociación Resposta Feminista a las 19:00 horas en Vía Norte. En Lugo, la Plataforma Feminista de Lugo saldrá a las 20:00 horas desde el Edificio de la Xunta.