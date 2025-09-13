Más de 40 muertos en una nueva masacre en Haití

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

Más de 40 personas han muerto y varias más han resultado heridas en una masacre perpetrada por individuos armados el pasado jueves en Labodrie, en el centro de Haití, según la información proporcionada por las autoridades locales.

El ataque se produjo en la noche del jueves 11 de septiembre en la localidad de Labodrie, entre Arcahaie y Cabaret, a las afueras de Puerto Príncipe, la capital del país, según informa el portal de noticias Haiti Libre.

Los responsables del ataque serían miembros de la coalición criminal Viv Ansanm que dispararon indiscriminadamente contra la población tras acusarlos de ser informantes de la Policía.

El presidente del Consejo Administrativo de las Secciones Comunales de Boucassin, municipio de Cabaret, Baptiste Joseph Louis, ha informado de que hasta el momento se han contabilizado 42 cadáveres, incluidos los de niños. Además hay un número indeterminado de heridos y varios desaparecidos.

Las casas han sido incendiadas y los supervivientes han huido de la zona, donde continúan los atacantes, responsables de violaciones.

Testigos presenciales han explicado que el ataque es en represalia por la muerte de Vladimyr Pierre, alias 'Vlad', el 'número dos' de la banda en Cabaret, quien falleció el 7 de septiembre en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Tras el ataque, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado estas muertes causadas por un "brutal ataque" con víctimas "mujeres, niños y ancianos".

"El secretario general expresa sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo y al Gobierno de Haití", ha declarado el portavoz oficial de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado oficial.

Guterres ha manifestado asimismo su "alarma" por los "niveles de violecia" que afectan a Haití y ha instado a las autoridades haitianas a perseguir a los responsables para que sean llevados ante la justicia.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión.

Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021 tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Desde el año pasado, se ha creado un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década.

La presencia del contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.