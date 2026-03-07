Más de 40 muertos en una operación comando israelí en Líbano

Una operación de las fuerzas especiales israelíes para intentar recuperar los restos de un piloto capturado en Líbano en 1986 dejó 41 muertos en un bastión de Hezbolá en el este del país, informaron el sábado las autoridades libanesas.

El comando llegó en helicóptero durante la noche a la localidad de Nabi Chit y su ataque dejó edificios colapsados, techos arrancados y municiones desperdigadas por el suelo.

En el centro del pueblo, un enorme cráter revela la violencia de la incursión. La onda expansiva de una explosión lanzó un vehículo hasta el segundo piso de un edificio destrozado.

"Fue como en una película", contó a AFP Mohamed Musa, un vecino de 55 años, durante una visita organizada para la prensa por el movimiento chiita libanés.

"Lanzaron unos 20 bombardeos" antes de la llegada del comando en helicópteros, afirmó.

Israel emitió el viernes al mediodía una advertencia dirigida a tres localidades, entre ellas Nabi Chit. "Estábamos preparados y evacuamos a los niños", indicó el alcalde, Hani Musaui.

El balance de la operación en Nabi Chit y sus alrededores es de 41 muertos -entre ellos tres soldados- y 40 heridos, anunció el sábado el Ministerio de Salud libanés.

Líbano se vio arrastrado a inicios de semana a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán cuando el grupo proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Israel, que respondió con una oleada de ataques masivos.

En total, cerca de 300 personas murieron esta semana en bombardeos israelíes, según las autoridades libanesas.

- Cuatro helicópteros -

Por su parte, el ejército israelí señaló que sus fuerzas especiales llevaron a cabo el viernes por la noche una operación destinada a localizar restos del piloto Ron Arad.

"No se encontró ningún resto ni objeto vinculado a Ron Arad", añadió, y precisó que la operación "no causó víctimas" del lado israelí.

El ejército afirmó que "continuará llevando a cabo sus operaciones sin descanso" para "traer de vuelta a todos los hijos de Israel, los soldados caídos en combate y los desaparecidos, a su patria".

Ron Arad desapareció en 1986 tras eyectarse de su avión abatido sobre Líbano.

Fue capturado por grupos chiitas durante la guerra civil libanesa (1975-1990). Pese a que sus restos nunca fueron recuperados se le considera fallecido.

En el sur de Líbano, el ejército israelí bombardeó las afueras de la antigua ciudad de Tiro este sábado, según un medio estatal libanés y un fotógrafo de AFP.

El ataque se produjo después de que Israel advirtiera que "golpearía pronto" infraestructuras militares de Hezbolá.

Imágenes de AFP muestran densas columnas de humo negro elevándose desde varios edificios que, según Israel, eran utilizados por el movimiento islamista.

La aviación israelí ya había atacado el viernes la ciudad de Tiro, cuyos yacimientos arqueológicos están inscritos en la lista del patrimonio mundial de la Unesco.