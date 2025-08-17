Más de 40 personas desaparecidas en Nigeria en un accidente de barco

Los servicios de rescate tratan de encontrar el domingo por la noche a más de 40 personas desaparecidas tras un accidente de barco ocurrido en el noroeste de Nigeria, anunció la Agencia Nacional (NEMA) encargada de las situaciones de urgencia.

“Una decena de personas fueron rescatadas, y más de 40 pasajeros se dan por desaparecidos”, indicó en un comunicado la NEMA.

Precisó que el accidente se produjo en el Estado de Sokoto.

La Agencia indicó en un comunicado que el barco, que zozobró el domingo por la mañana, transportaba a más de 50 pasajeros hacia un mercado.

Los accidentes de barco son frecuentes en las vías navegables mal reglamentadas de Nigeria a causa de la sobrecarga y del mantenimiento deficiente, especialmente durante la temporada anual de lluvias, cuando se desbordan ríos y lagos.