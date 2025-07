Más de 4000 motoristas fallecieron en la última década en las carreteras, un 44% más

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - Más de 4000 motoristas perdieron la vida en accidentes de tráfico en las carreteras españolas en la última década, lo que supone un incremento del 44% en el número de fallecidos. Además, otros 330.000 resultaron heridos, de los cuales más de 31.500 (+8%) fueron hospitalizados. Así se desprende del estudio 'Accidentalidad, lesividad y percepción en los motoristas españoles (2014 - 2023)', elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza. El informe analiza todos los accidentes en motos registrados entre 2014 y 2023 a 30 días del siniestro y se completa con una encuesta realizada a 1700 motoristas, mayores de 18 años, de toda la geografía española que recoge sus opiniones y sus hábitos en la conducción. En cuanto al número de accidentes mortales con motocicletas o ciclomotores implicados, la evolución es, según el estudio, "francamente negativa". Los siniestros mortales con vehículos de dos ruedas implicados aumentaron un 59% durante la década, un porcentaje que asciende al 74% en el caso concreto de las motocicletas. Un incremento superior al experimentado por los accidentes mortales con turismos implicados, que crecieron un 21% en el mismo periodo. Respecto al perfil de las víctimas, se trata de un hombre de mediana edad, de entre 40 y 50 años, que conduce una motocicleta y que fallece por una salida de vía en una carretera interurbana, en fin de semana y en el mes de julio. Aunque los motoristas son, en general, un colectivo responsable que cumple las normas, su vulnerabilidad castiga especialmente las imprudencias, según los autores del estudio. En el 29% de los siniestros mortales con motos implicadas el conductor superaba la velocidad permitida, en el 12% el motorista no llevaba casco y en el 8% circulaba sin permiso en vigor. Además, en 2023, más de la mitad de los motoristas fallecidos (53%) dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Las sanciones también parecen ir en aumento, ya que a lo largo de la década se han incrementado un 30%, superando los 1,1 millones. Las más frecuentes: circular sin la ITV del vehículo en vigor (29%), el exceso de velocidad (17%) y conducir sin el permiso de circulación vigente (14%). Las razones pueden ser variadas: el aumento de la presión sobre los infractores o el aumento del parque de motos pueden explicar las cifras registradas. MAPA DE LA ACCIDENTALIDAD La Fundación Línea Directa también ha dibujado un mapa que refleja la proporción de accidentes mortales con motos respecto al total de accidentes que sufren estos vehículos en cada territorio. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha (3,4%), Castilla y León (3,4%) y Navarra (2,8%) son las que registran una proporción más elevada, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 1,3%. En el lado contrario se encuentran la Comunidad de Madrid (0,7%), Cataluña (0,7%) y Aragón (1,1%). En cuanto a los hábitos de conducción de este colectivo, existe una fuerte concienciación de los motoristas en cuanto a su protección. El 98% afirma llevar siempre el casco cuando conducen y el 83% acompaña este accesorio con guantes, botas o chaquetas especiales. Sin embargo, hay margen de mejora en otros ámbitos, según el estudio, y el 46% de los motoristas reconoce no respetar los límites de velocidad y el 22% admite haber conducido su moto bajo los efectos del alcohol. Respecto a las medidas que deberían tomarse para reducir la accidentalidad, el 74% de los motoristas españoles está a favor de la medida de la DGT de exigir la realización de un curso de formación para los conductores de coches que quieran acceder al carné de motos, y un 43% aceptaría reducir los límites de velocidad para las motos al considerarlas más vulnerables y expuestas al riesgo. Sus principales peticiones pasan por la reparación de baches y del firme de la calzada, la eliminación de pinturas deslizantes y la sustitución de los guardarraíles no seguros por otros de más garantías. A tenor de los resultados del estudio, la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, ha incidido en la importancia de "ser conscientes de la vulnerabilidad de este colectivo, que las Administraciones mejoren las infraestructuras para adecuarlas a estos vehículos y que los propios motoristas adopten todas las medidas necesarias para su protección".