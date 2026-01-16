Más de 422.000 personas firmaron contratos con el ejército ruso en 2025

MOSCÚ, 16 ene (Reuters) -

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, dijo el viernes que 422.704 personas habían firmado contratos con las Fuerzas Armadas rusas el año pasado, informaron agencias de noticias estatales.

El número de alistamientos es inferior al de 2024, cuando unas 450.000 personas firmaron contratos para alistarse en el ejército ruso.

Medvédev, expresidente ruso, hablaba en una reunión de seguridad sobre la tecnología de los en un vídeo compartido por agencias de noticias rusas.

El presidente Vladimir Putin dijo en su conferencia de prensa de fin de año en diciembre que el reclutamiento entre los operadores de drones fue especialmente fuerte en 2025.

Unas 32.000 personas también se alistaron en brigadas de voluntarios y partieron a luchar a Ucrania el año pasado, añadió Medvédev el viernes, según agencias de noticias.

