Más de 45 muertos en tres nuevos ataques en Nigeria

Un grupo de hombres mató a tiros o degolló a más de 45 personas en tres nuevos ataques a aldeas en un estado de Nigeria, afirmó una fuente humanitaria a AFP el sábado.

Nigeria se enfrenta a grandes desafíos de seguridad, que van desde bandas armadas que llevan a cabo secuestros hasta grupos yihadistas que atacan aldeas. Estados Unidos acusa al país de ser incapaz de frenar esta violencia.

Unas 38 personas fueron asesinadas a tiros o degolladas en Konkoso, estado nigeriano de Níger, dijo a AFP la fuente humanitaria que pidió el anonimato.

Casi todas las casas fueron quemadas en el pueblo y las autoridades temen encontrar más cuerpos.

Siete personas más murieron en Tungan Makeri y una en el pueblo de Pissa, añadió la fuente. Todas las aldeas están en la localidad de Borgu, cerca del estado de Kwara, donde más de 160 personas fueron masacradas por presuntos yihadistas a principios de febrero.

La policía del estado de Níger confirmó seis muertos y otras personas secuestradas en un ataque al amanecer en Tungan Makeri.

La inseguridad en el país más poblado de África ha estado bajo la lupa en los últimos meses desde que el presidente estadounidense Donald Trump acusó a grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de "genocidio".

El gobierno nigeriano y muchos expertos independientes lo niegan y aseguran que la crisis de seguridad en el país afecta tanto a cristianos como a musulmanes.

Estados Unidos anunció esta semana que desplegará 200 soldados en Nigeria para entrenar a sus fuerzas armadas en su lucha contra los grupos yihadistas.