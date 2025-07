Más de 48.000 firmas piden al Gobierno que impida que el hijo de Juana Rivas “sea entregado a su padre maltratador”

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - Itziar Prats, cuyas hijas fueron asesinadas por su expareja en 2018, así como un joven víctima de maltrato por parte de su padre, entregan este lunes más de 48.000 firmas en el Ministerio de Justicia pidiendo que Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, no sea "entregado a su padre maltratador". "Daniel, de 11 años, grita en silencio: 'No quiero volver con papá, me va a matar'. El próximo martes 22 de julio, la Justicia lo forzará a irse con Francesco Arcuri, su padre, que será juzgado el 18 de septiembre en Italia por maltratarlo física y psicológicamente durante 7 años, con amenazas de muerte", reza el texto que acompaña a la recogida de firmas creada en Change.org el pasado 17 de julio y que cuenta con más de 48.000 firmas. Las impulsoras de la petición solicitan al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y a la ministra de Infancia, Sira Rego, "suspender inmediatamente" la entrega de Daniel y la aplicación del artículo 39 del Reglamento Europeo, "que permitiría bloquear la entrega del menor al considerar que viola su interés superior". Según señalan las creadoras de la petición, la presencia en la entrega de firmas de un joven cuyo testimonio "como testigo de la violencia que su padre ejercía sobre su madre" fue desestimado en un juicio penal, quiere simbolizar "el fracaso judicial en la escucha a los menores víctimas de la violencia de género". Por su parte, la presencia de Itziar Prats, según explican, "refleja las consecuencias devastadoras de ignorar las peticiones de protección". En su caso, el Estado español asumió "un funcionamiento insuficiente e inadecuado". La iniciativa se lanzó hace cuatro días, el pasado 17 de julio, y las firmas recogidas son entregadas este lunes ya que este martes a las 10:00 horas es la fecha en la que, según dicen las impulsoras de la petición, "se decidirá si España protege a un niño o lo entrega a su verdugo" y "el reloj no se detiene".