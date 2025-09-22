Más de 50 ayuntamientos de Francia desafían al Gobierno e izan la bandera palestina

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Más de 50 ayuntamientos de Francia han izado este lunes la bandera de Palestina para acompañar el reconocimiento del Estado palestino que tiene previsto anunciar el presidente, Emmanuel Macron, pese a que el Gobierno central había pedido expresamente a las autoridades locales que se abstuvieran de este tipo de simbología.

El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, advirtió el fin de semana de que el izado de la bandera rompería la neutralidad que se le presupone a las instituciones públicas e implicaría una injerencia en asuntos de política exterior, competencia exclusiva del Estado.

El Ministerio tenía registrados hasta este lunes por la tarde al menos 52 ayuntamientos que han desoído esta recomendación general, entre ellos Saint-Denis, Lyon y Nantes, según BFM TV. La alcaldesa de esta última localidad, la socialista Johanna Rolland, ha defendido en redes sociales que quiere acompañar la "decisión histórica" de Macron, algo que también ha reivindicado el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, ecologista.

El presidente tiene previsto anunciar el reconocimiento coincidiendo con una conferencia en la ONU que abogará por la solución de dos Estados, si bien no todos los partidos políticos en Francia le apoyan. El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, considera que "recompensa las atrocidades cometidas el 7 de octubre" de 2023, argumento que el dirigente ultraderechista comparte con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.