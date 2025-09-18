Más de 50 eurodiputados piden a la UER que Israel sea expulsado de Eurovisión como lo fue Rusia

BRUSELAS, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Más de 50 eurodiputados han pedido este jueves a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que Israel sea expulsado del Festival de la Canción de Eurovisión --como lo fue Rusia en 2022-- y han avisado de que permitir su presencia en el certamen mientras los tribunales de La Haya investigan al país por crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza supone un "blanqueamiento" que contraviene los principios y valores de la Unión.

Así lo expresan los eurodiputados de Sumar, Jaume Asens y Estrella Galán, y el de Compromís Vicent Marzà, en una carta a la que se han sumado las firmas de otros 52 eurodiputados de una quincena de países, principalmente de la Izquierda europea y de los verdes, aunque también hay miembros de los socialistas y de los liberales.

Entre los eurodiputados españoles que avalan la reclamación figuran también Oihane Agirregoitia (PNV), Ana Miranda (BNG), Diana Riba (ERC), Irene Montero e Isa Serra (Podemos), Pernando Barrena (Bildu) y del PSOE César Luena, Cristina Maestre, Laura Ballarín y Leire Pajín.

Así, los eurodiputados declaran "con el mayor respeto, pero con profunda preocupación", que se permita la competición de Israel en el certamen de música europeo cuando "se enfrenta a procedimientos internacionales por posibles crímenes de guerra y genocidio en la Franja de Gaza, incluyendo casos actualmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Penal Internacional (TPI)".

Por ello, los eurodiputados reclaman que se suspenda su participación en el festival de Eurovisión "hasta que se garantice el pleno respeto" por parte de Israel del Derecho humanitario internacional y de los Derechos Humanos.

Además, recuerdan el "precedente de 2022", en referencia a la expulsión de Rusia tras la invasión de Ucrania, y piden que se establezcan criterios "claros y transparentes" basados en los Derechos Humanos para las decisiones que impliquen la admisión o exclusión de países participantes en siguientes ediciones.

A juicio del más de medio centenar de eurodiputados, mantener a Israel mientras lleva a cabo la ofensiva en Gaza y es investigado por crímenes de guerra y genocidio supondría permitir a este Estado "usar" Eurovisión "como plataforma para el blanqueo y la normalización cultural" de lo que está sucediendo en la Franja.

Esta situación, insisten en la carta, "contradice el espíritu" del evento de Eurovisión y tendrá "impacto en la opinión pública internacional"; al tiempo que recuerdan que la suspensión de Rusia en 2022 tras la invasión ilegal de Ucrania se produjo porque su participación hubiera "desacreditado la reputación" del certamen.

Los eurodiputados denuncian que Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la población civil y que si los criterios que se aplicaron entonces a Rusia se aplicaran en este contexto "análogo", también Israel debería ser apartado del certamen.

Eurovisión no es simplemente una competencia musical: Es un evento cultural europeo con visibilidad global, cuya organización y valores deben alinearse con los principios fundamentales de los derechos humanos y la dignidad humana consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) y las resoluciones del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa sobre la protección de los civiles en conflictos armados, entre otros", alerta el escrito.

ESPAÑA Y OTROS PAÍSES DE LA UE BOICOTEARÁN A ISRAEL

El martes, el Consejo de Administración de RTVE acordó retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel participa en el certamen, sumándose a una iniciativa ya asumida por Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. Un día después, y preguntada por el boicot de varios países de la UE, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, se desmarcó al considerar un "error" que los Estados miembro participen en este tipo de medidas contra Israel porque considera que "castigan al pueblo israelí" y no son efectivas para elevar la presión sobre el Gobierno que dirige la ofensiva.