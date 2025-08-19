Más de 50 muertos en un accidente de bus en el oeste de Afganistán (policía)

Más de 50 personas murieron el martes en el oeste de Afganistán cuando un bus de pasajeros chocó con un camión, indicó la policía local.

“Debido a la excesiva velocidad y a la negligencia, (el bus) se desvió de la carretera y chocó” con un camión en la provincia de Herat, señaló la policía.

El bus transportaba a afganos que llegaron hace poco a Irán y se dirigían a la capital Kabul, declaró un responsable provincial a la AFP, en el marco de una ola masiva de expulsiones ocurridas en los últimos meses.

La policía del distrito de Guzara, en las afueras de la ciudad de Herat donde se produjo el accidente, precisó que una motocicleta también estaba involucrada en el accidente.

La mayoría de las víctimas se encontraban en el bus, dos personas que viajaban en el camión murieron, así como los dos pasajeros de la motocicleta.

Los accidentes viales son frecuentes en Afganistán por el mal estado de las carreteras tras décadas de conflicto, la conducción peligrosa de los automovilistas y la falta de reglamentación.