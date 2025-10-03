Más de 50 sacerdotes que atendieron a los damnificados por la DANA, premiados con los XII Galardones Alter Christus

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Regnum Christi ha reconocido con sus XII Galardones Alter Christus a más de 50 sacerdotes que atendieron a los damnificados por la DANA que arrasó Valencia en octubre de 2024. Además de este premio especial, los galardonados de este año son:

Nicanor Martínez, de la diócesis de León, por su dedicación a la Atención al clero; Emili Marlés, de la diócesis de Terrassa, por su compromiso con la Nueva Evangelización; Miguel David Pozo y Rufino García, de Córdoba y Madrid, respectivamente, por su labor en la Pastoral social con los más desfavorecidos; José Antonio Crespo y Francisco Requena, párrocos en la diócesis de Astorga, y Jordi Domènech Llaraudó, de Barcelona, por su contribución a la dinamización de la vida parroquial.

En concreto, el Regnum Christi ha premiado a Nicanor Martínez García, "por su dedicación a la Atención al clero, especialmente en la formación académica, el acompañamiento espiritual y su labor como confesor de comunidades religiosas en la diócesis de León". Además, ha reconocido a Emili Marlés "por su compromiso con la Nueva Evangelización, combinando su formación científica y teológica para ofrecer una propuesta pastoral profundamente inculturada en la sociedad actual, como párroco y docente en la diócesis de Terrassa".

Asimismo, de Miguel David Pozo León, sacerdote diocesano de Córdoba, y Rufino García Antón, delegado de Movilidad Humana en la de Madrid, el Regnum Christi ha destacado que ambos son "reconocidos por su incansable labor en la Pastoral social con los más desfavorecidos y los marginados, como la comunidad gitana y los migrantes".

Por su parte, José Antonio Crespo y Francisco Requena, párrocos "in solidum" (con responsabilidad compartida) en el Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, en la diócesis de Astorga, y Jordi Domènech Llaraudó, sacerdote en la parroquia de Sant Sebastian, Nou Barris, de Barcelona, han sido galardonados "por su contribución a la dinamización de la vida parroquial comprometida con la comunidad local".

La ceremonia de entrega de los Galardones Alter Christus 2025 tendrá lugar el lunes 3 de noviembre, en una de las parroquias afectadas por la DANA y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Regnum Christi.