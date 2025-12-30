Más de 500 conductores al día dieron positivo a alcohol y otras drogas en controles de la DGT del 15 al 21 de diciembre

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

Más de 500 conductores al día han dado positivo a alcohol y otras drogas en controles realizados entre el 15 y el 21 de diciembre, durante la campaña especial de control realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Entre los días 15 y 21 de este mes de diciembre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevaron a cabo una nueva campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción.

En esos siete días, los agentes realizaron la prueba de alcohol y drogas a 191.864 conductores de los que 3.523 dieron positivo en alcohol y/o drogas.

Esta cifra supone que más de 500 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas, la inmensa mayoría de ellos (el 88,8%) tras un control preventivo y el resto por infracciones, siniestros o por presentar síntomas.

Tráfico recuerda que "los controles preventivos son esenciales para identificar a los conductores que circulan tras haber consumido alcohol o drogas, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los demás".

En cuanto a las pruebas de detección de alcohol, durante los siete días de la campaña se realizaron un total de 186.920 pruebas, de las cuales 1.900 conductores resultaron positivos. De estos, 1.654 fueron detectados en controles preventivos, 93 tras cometer una infracción, 138 por estar involucrados en un siniestro y 15 más debido a síntomas evidentes de haber ingerido alcohol.

De los 1.900 positivos, a 229 conductores se les abrieron diligencias para su traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado. Además, 12 conductores fueron puestos a disposición judicial por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

En cuanto a las drogas, se realizaron 4.944 pruebas de detección, de las que 1.623 dieron positivo en los test preliminares. De los positivos, 1.475 fueron detectados en controles preventivos, 95 tras una infracción y 53 por estar implicados en un siniestro. De los 1.623 positivos, 4 conductores fueron trasladados a la autoridad judicial por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas.

Entre las drogas más consumidas se encuentran el cannabis (1.083 casos), la cocaína (711 casos) y las anfetaminas, metanfetaminas y opioides (171 casos).

En esta campaña, 3.820 conductores fueron detectados con tasas de alcohol inferiores al límite legal. De estos, 3.577 fueron identificados en controles preventivos, 168 tras cometer una infracción, 65 por estar involucrados en un siniestro y 10 por presentar síntomas de ingesta.