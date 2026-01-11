Más de 500 muertos en las protestas de Irán, según un grupo de derechos humanos

Por Parisa Hafezi, Rami Ayyub y Maayan Lubell

DUBAI/JERUSALÉN, 11 ene (Reuters) - Los disturbios en Irán han causado la muerte de más de 500 personas, según un grupo de derechos humanos, mientras Teherán amenazaba con atacar bases militares estadounidenses si el presidente Donald Trump cumplía sus amenazas de intervenir a favor de los manifestantes.

Con el poder clerical de la República Islámica enfrentándose a las mayores manifestaciones desde 2022, Trump ha amenazado repetidamente con intervenir si se emplea la fuerza contra los manifestantes.

Según sus últimas cifras -procedentes de activistas de dentro y fuera de Irán-, el grupo de derechos con sede en Estados Unidos Hrana dijo haber verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 miembros del personal de seguridad, con más de 10.600 personas detenidas en dos semanas de disturbios.

Irán no ha facilitado un balance oficial y Reuters no ha podido verificar las cifras de forma independiente.

Trump va a ser informado el martes por sus funcionarios sobre las opciones sobre Irán, incluyendo ataques militares, el uso de armas cibernéticas secretas, la ampliación de las sanciones y la prestación de ayuda en línea a las fuentes antigubernamentales, dijo el Wall Street Journal el domingo.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió a Washington contra "un error de cálculo".

"Seamos claros: en caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados (Israel), así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo", declaró Qalibaf, excomandante de la élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

AUTORIDADES INTENSIFICAN LA REPRESIÓN Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en respuesta a la subida de los precios, antes de volverse contra los dirigentes clericales que han gobernado desde la Revolución Islámica de 1979.

Las autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios.

El flujo de información desde Irán se ha visto obstaculizado por un apagón de internet desde el jueves.

Imágenes publicadas en redes sociales el sábado desde Teherán mostraban a grandes multitudes marchando por una calle de noche, aplaudiendo y coreando. La multitud "no tiene fin ni principio", se oye decir a un hombre.

En imágenes de la ciudad nororiental de Mashhad, se ve humo en el cielo nocturno procedente de incendios en la calle, manifestantes enmascarados y una carretera sembrada de escombros, según muestra otro vídeo publicado el sábado. Se oían explosiones.

Reuters verificó las localizaciones.

La televisión estatal emitió el domingo imágenes de decenas de bolsas con cadáveres en el suelo de la oficina del forense de Teherán, afirmando que los muertos eran víctimas de sucesos provocados por "terroristas armados".

Tres fuentes israelíes, presentes en las consultas de seguridad israelíes durante el fin de semana, afirmaron que Israel se encontraba en estado de máxima alerta ante la posibilidad de cualquier intervención estadounidense.

Un oficial militar israelí dijo que las protestas eran un asunto interno iraní, pero que el ejército de Israel estaba siguiendo los acontecimientos y estaba preparado para responder "con poder si fuera necesario".

Israel e Irán libraron una guerra de 12 días en junio del año pasado, a la que Estados Unidos se sumó brevemente atacando instalaciones nucleares clave. Irán tomó represalias disparando misiles contra Israel y una base aérea estadounidense en Qatar.

(Reportaje adicional de Elwely Elwelly en Dubai. Rami Ayyub, Maayan Lubell y Alexander Cornwell en Jerusalén; verificación de vídeo de Mahezabin Syed, Eleanor Whalley y Marine Delrue; redacción de Tom Perry; edición de Michael Perry y Helen Popper, Editado en español por Juana Casas)