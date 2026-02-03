Más de 50.000 evacuados en el norte de Marruecos por fuertes lluvias

Más de 50.000 personas fueron evacuadas desde el viernes en el norte de Marruecos, la mayoría de manera preventiva, a raíz de fuertes lluvias que afectan a varias provincias del país y colocadas en alerta meteorológica, informó el martes a la AFP el Ministerio del Interior.

La Dirección General de Meteorología (DGM) anunció fuertes lluvias, a veces acompañadas de tormentas eléctricas, nevadas a partir de 1.500 metros de altitud, violentas rachas de viento y un tiempo frío, entre el lunes y el miércoles, en varias provincias del país.

Estas operaciones se llevaron a cabo principalmente en la provincia de Larache, situada a menos de 100 kilómetros al sur de Tánger, en particular en la ciudad de Alcazarquivir, que sufrió graves inundaciones en los últimos días.

Las evacuaciones se realizan de manera progresiva, "en función de las zonas afectadas y de la evolución de la situación sobre el terreno", precisó el ministerio.

Las personas afectadas fueron alojadas en casas de familiares y aquellas que necesitaban atención fueron acogidas por las autoridades en campamentos provisionales, añadió la misma fuente.

Las Fuerzas Armadas Reales (FAR) fueron movilizadas, por instrucciones del rey Mohamed VI, para apoyar las operaciones de rescate, especialmente mediante la puesta a disposición de medios logísticos para el transporte y el alojamiento de las poblaciones afectadas, según un comunicado de las FAR.

Las autoridades también reforzaron las medidas de vigilancia y coordinación para contener las crecidas de los ríos Lucus y Sebú, limitando así la extensión de las zonas afectadas, según el Ministerio del Interior.