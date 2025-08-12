Más de 50.000 migrantes cruzaron el canal de la Mancha tras llegada de laboristas británicos al poder

El número de migrantes que cruzaron el canal de la Mancha hacia Reino Unido en embarcaciones precarias superó la cifra de 50.000 desde que los laboristas británicos asumieron el poder, en julio de 2024, según cifras oficiales publicadas el martes.

Cuando Keir Starmer asumió el cargo de primer ministro británico, el 5 de julio del año pasado, prometió ser "implacable" en su lucha contra la inmigración irregular.

Pero cifras oficiales informaron este martes que 474 personas habían cruzado el canal de la Mancha el lunes, elevando a 50.217 el número de migrantes llegados a Reino Unido cruzando el canal desde esa fecha.

La llegada de migrantes irregulares a través del canal de la Mancha es un tema que genera un gran debate entre los partidos políticos británicos y varios gobiernos han prometido sin éxito reducir este flujo.

Los sondeos de voto en los últimos meses han mostrado un claro ascenso del partido de extrema derecha Reform UK, que lideraría las encuestas.

Ante esta situación, Starmer multiplica los anuncios de nuevas medidas para intentar frenar la inmigración irregular y luchar contra las mafias que organizan las travesías en esas pequeñas embarcaciones.

El líder laborista concluyó un acuerdo en julio con Francia, que entró en vigor la semana pasada, para devolver a ese país a migrantes que hayan llegado en pequeñas embarcaciones, a cambio de acoger a un número igual de personas que se encuentren en territorio galo y que hayan presentado una solicitud a través de una plataforma en línea.

Ese mismo mes de julio, Reino Unido y Alemania firmaron un "Tratado de Amistad y Cooperación Bilateral", que prevé estrechar relaciones en la lucha contra la inmigración irregular.

La jefa de la oposición conservadora británica, Kemi Badenoch, criticó el martes las medidas del gobierno laborista.

"El plan del Partido Laborista para erradicar las mafias no era más que un eslogan. La situación es mucho peor desde su llegada al poder y no tienen ningún plan", afirmó.