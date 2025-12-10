Más de 500.000 evacuados por enfrentamientos entre Camboya y Tailandia

Más de 500.000 personas fueron evacuadas de las regiones fronterizas de Tailandia y Camboya tras la reanudación de enfrentamientos entre los dos vecinos del sudeste asiático, informaron el miércoles las autoridades.

La mayor parte de los desplazados ocurrieron en Tailandia, según el Ministerio de Defensa de ese país, tras el estallido de los choques fronterizos con Camboya el domingo.

"Civiles debieron ser evacuados en grandes números debido a lo que hemos evaluado como una amenaza inminente a su seguridad. Más de 400.000 personas fueron trasladadas a refugios" en siete provincias, declaró a periodistas el portavoz del ministerio, Surasant Kongsiri.

Camboya, en tanto, reportó más de 100.000 desplazadas por los choques fronterizos.

"Un total de 20.015 familias, equivalente a 101.229 personas, han sido evacuadas a refugios seguros y casas de familiares en cinco provincias" hasta la noche del martes, declaró a periodistas la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata.

Los dos países se acusan mutuamente de haber provocado la reanudación de las hostilidades, que han dejado al menos 11 muertos, siete de ellos civiles camboyanos y cuatro soldados tailandeses, según las autoridades de los dos países.

La disputa entre ambos vecinos se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.

suy-tak-sdu/roc/mas/cr