Más de 536.000 estudiantes de la Comunitat Valenciana se quedan sin clases a causa de la alerta por lluvias
Más de 536.000 estudiantes de la Comunidad Valenciana se quedan sin clases a causa de la alerta por
- 1 minuto de lectura'
VALÈNCIA, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un total de 536.851 alumnos de 239 municipios de la Comunitat Valenciana han resultado afectados por la suspensión de clases a causa de la alerta por lluvias torrenciales, según los datos recabados y facilitados por la Conselleria de Educación. En la provincia de Valencia, los escolares sin actividad lectiva alcanzan los 438.664 en 215 municipios. Se trata de Ademuz, Ador, Palma de Gandia, Agullent, Aielo de Malferit, Alaquàs, Albaida, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Albalat dels Tarongers, Alberic, Alborache, Alboraia, Albuixech, Alcàntera de Xúquer, Alcàsser Alcublas, Aldaia, Alfafar, Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Alfarrasí, Algemesí, Algemesñi-Carrascalet, Algímia d'Alfara, Alginet, Almàssera, Almoines, Almussafes, Alpuente, Alzira, Alzira-Barraca d'Aigues, Anna, Antella, Aras de los Olmos, Ayora, Barxeta, Bèlgida, Bellreguard, Benaguasil, Beneixida, Benetússer, Beniarjó, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Benifairó de les Valls, Benigànim, Benimodo, Benimuslem, Beniparrell y Benirredrà.
Los centros educativos están igualmente cerrados en Benissanó, Benissoda, Bétera, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Bonrepòs i Mirambell, Bufali, Bugarra, Buñol, Burjassot, Camporrobles, Canals, Canet d'en Berenguer, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Casas Bajas, Casinos, Castelló, Castelló de Rugat, Catadau, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Chella, Chelva, Cheste, Chiva, Cofrentes, Corbera, Cullera, Daimús, Dos Aguas, El Genovés, El Palomar, El Puig de Santa Maria, el Real de Gandia, Eguera, Estivella, Faura, Favara, Foios, Fontanars dels Alforins, Fortaleny, Fuenterrobles, Gandia, Gandia-Grau i platja, Gavarda, Gilet, Godella, Godelleta y Guadasséquies.
Asimismo, figuran en la lista Guadassuar, Jalance, Jarafuel, la Font de la Figuera, la Font d'en Carròs, la Llosa de Ranes, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, la Pobla del Duc, la Pobla Llarga, l'Alcúdia; l'Alcúdia de Crespins, l'Alqueria de la Comtessa, l'Eliana, l'Énova, Llanera de Ranes, Llaurí, Llíria, Llocnou de Sant Jeroni, Llocnou d'en Fenollet, Llombai, Llutxent, l'Olleria, Loriguilla, Losa del Obispo, Manises, Manuel, Marines, Massalavés, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Miramar, Mislata, Moixent, Moncada, Montaverner, Montesa, Montitxelvo, Montroi, Montserrat, Museros, Náquera, Navarrés, Novetlè y Oliva.
Completan la lista Olocau, Ontinyent, Otos, Paiporta, Palma de Gandía, Paterna, la Cañada, Lloma Llarga, Terramelar, Pedralba, Petrés, Picanya, Picassent, Piles, Polinyà de Xúquer, Potries, Puçol, Quart de les Valls, Quart de Poblet, Quartell, Quatretonda, Quesa, Rafelbunyol, Rafelcofer, Rafelguaraf, Real, Requena, Campo Arcis, San Antonio, Riba-roja de Túria, Riola, Rocafort, Rotglà i Corberà, Ròtova, Sagunt, Port de Sagunt, San Antonio de Benagéber, Sant Joanet, Sedaví, Senyera, Serra, Siete Aguas, Silla, Simat de la Valldigna, Sinarcas, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Torrent Monte Vedat, Tous, Tuéjar, Turís, Utiel, València, Benifaraig, Benimàmet-Bbeniferri, Castellar-Oliveral, el Saler, Horno de Alcedo, Masarrojos, Pinedo, Vallada, Venta del Moro, Vilallonga, Vilamarxant, Villar del Arzobispo, Vinalesa, Xàtiva, Xeraco, Xeresa, Xirivella y Yátova. En la provincia de Castellón, la cliatología adversa ha dejado sin clases a 78.333 alumnos de 19 localidades: Alcalà de Xivert, Benicarló, Benicàssim, Borriana, Borriol, Castelló de la Plana, la Llosa, Moncofa, Montanejos, Oropesa, Sant Jordi, Sant Mateu, Segorbe, Torreblanca , Traiguera, Vila-real, la Vilavella, Vinaròs y Xilxes. Y, finalmente, en la demarcación de Alicante, han sido 19.854 estudiantes los afectados en 5 municipios: Elda, Petrer, Villena, Pinoso y Monóvar.
Otras noticias de Meteorología
- 1
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 2
Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
- 3
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
- 4
“Es fundamental”: la infraestructura destinada a salvar vidas que empezó a utilizarse en el país