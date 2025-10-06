Más de 56.700 millones de fondos europeos llegan a la economía española, con 1,2 millones de beneficiarios

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) - Más de 56.700 millones de euros de fondos europeos de recuperación --'Next Generation EU'-- han llegado a la economía real y se superan los 1,2 millones de beneficiarios, de acuerdo con los datos del Gobierno a los que ha tenido acceso Europa Press. En concreto, los datos revelan que España ha resuelto ya convocatorias por 56.741 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, al tiempo que se han asignado 79.854 millones de euros y se han lanzado convocatorias por 82.343 millones de euros, con una tasa de resolución del 68,9%. En total, ya hay más de 1,26 millones de beneficiarios de los fondos 'Next Generation EU', de los que un 40,9% son pymes y microempresas. A través del Plan de Recuperación se han conseguido 26.031 viviendas de alquiler social financiadas; 383.139 plazas de Formación Profesional creadas; 270.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga financiados y 218 municipios han adquirido autobuses cero emisiones y han peatonalizado calles o desplegado carriles bici. Además, estos recursos han permitido desplegar 572.000 hectáreas modernizadas de regadíos sostenibles en 15 comunidades autónomas o que 775.934 pymes y autónomos sean beneficiarios del Kit Digital y 17.922, del bono Kit consulting. MILLONES DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE LOS PERTE De su lado, los grandes proyectos estratégicos recogidos en los Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) acumulan más de 23.800 millones de inversión en sectores clave. En cuanto a estos proyectos, destacan las tres grandes gigafactorías de baterías aprobadas. Y, para el desarrollo del hidrógeno renovable, se cuenta con más de 3701 MW de potencia de electrolización en proyectos en todo el territorio. Además, el Gobierno ha transferido 29.254 millones de euros de fondos europeos a las comunidades autónomas para que gestionen actuaciones en el marco de sus competencias. Aparte de las transferencias directas, España está desplegando los fondos de préstamos como red de seguridad para las empresas y hogares y ya se han canalizado más de 4000 millones en préstamos, al tiempo que se están analizando operaciones por otros 6500 millones. España recibió el pasado 8 de agosto más de 23.000 millones de euros del quinto desembolso del Plan, que incluye 7100 millones de euros en transferencias y 16.000 millones de euros en préstamos. Así, el país ha recibido ya más de 55.000 millones de euros en transferencias, el 70% del total previsto y sitúa al país como "el primero de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos", por delante de Italia y Francia. SOLICITUD DEL PLAN ANTE SU FINAL EN DICIEMBRE DE 2026 El Gobierno ya trabaja de cara a la sexta solicitud de pago y para asegurar la ejecución en el tramo final hasta el cierre, previsto para el 31 de diciembre de 2026. En total, el Ejecutivo prevé un impacto económico del Plan que aportará 2,6 puntos porcentuales al nivel del PBI, y se aproximaría a los 3,4 puntos al final de la década.