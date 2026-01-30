Más de 6.000 migrantes fueron rescatados en el Canal de la Mancha en 2025

Un total de 6.177 migrantes que intentaban llegar al Reino Unido a bordo de pequeñas embarcaciones fueron rescatados en el mar del lado francés en 2025; 25 personas murieron y dos están desaparecidas, anunciaron este viernes las autoridades francesas.

Los intentos de los migrantes por cruzar el Canal de la Mancha "no han conocido tregua", subraya la Prefectura marítima del Canal de la Mancha y el mar del Norte (Premar).

Según esta fuente, 49.966 personas a bordo de 795 embarcaciones intentaron cruzarlo desde Francia hacia el Reino Unido.

Al menos 29 migrantes murieron en el mar en 2025, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales francesas y británicas.

Los "riesgos que los traficantes hacen correr a los migrantes son cada vez mayores", subraya Premar.

El número de personas por embarcación "no deja de aumentar": 26 en 2021, 45 en 2023 y 63 en 2025, cuando diez incluso transportaron a más de 100 personas.

Además, en 2025, el 45% de las embarcaciones eran taxis acuáticos. Operan de la siguiente manera: una embarcación precaria zarpa desde un punto alejado, bordea la costa y recoge pasajeros cerca de la orilla, "en agua fría en cualquier época del año y en condiciones caóticas".

En La Mancha "se superponen numerosas actividades", como la pesca, el transporte marítimo de mercancías y pasajeros y las energías renovables marinas, y además las condiciones de navegación son "extremadamente difíciles", destaca el vicealmirante de escuadra Benoit de Guibert.

Del lado británico, 41.472 migrantes llegaron a las costas a bordo de pequeñas embarcaciones en 2025, según Londres. Es la segunda cifra más alta después del récord de 45.774 registrado en 2022.