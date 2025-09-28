Más de 66.000 palestinos han muerto en la guerra; Netanyahu se reunirá con Trump en EEUU

EL CAIRO, Egipto (AP) — Más de 66.000 palestinos han muerto en la guerra entre Israel y Hamás, informó el domingo el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio dijo en su informe diario que el número de muertos ha ascendido a 66.005, con otros 168.162 heridos desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Entre los fallecidos se encontraban 79 personas que fueron llevadas a hospitales en las últimas 24 horas, señaló.

El Ejército de Israel continuaba su ofensiva en Gaza mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu se encontraba en Washington y planeaba reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes. La ofensiva de Israel ha destruido vastas áreas de Gaza, desplazado a alrededor del 90% de la población y causado una crisis humanitaria catastrófica, con expertos diciendo que la Ciudad de Gaza está experimentando hambruna.

El ministerio, que forma parte de la administración dirigida por Hamás, no diferencia entre civiles y militantes en su recuento, pero ha dicho que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos. Sus cifras son consideradas una estimación confiable por la ONU y muchos expertos independientes.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.