Más de 800 corredores disputarán la III Maratón Dany Sport Corralejo Grandes Playas en Fuerteventura

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) - Más de 800 corredores disputarán la tercera edición de la Maratón Dany Sport Corralejo Grandes Playas en Fuerteventura, que se celebra el 13 de diciembre en cuatro distancias, 5k, 10k, media maratón y maratón, y pretende convertirse en un referente en el calendario internacional, afirmaron sus organizadores en la presentación en el restaurante Gofio en Madrid. Después de reunir a más de 500 corredores en la anterior edición, este 2025 la organización prevé elevar la cifra a 800 participantes para consolidar la maratón como uno de los grandes eventos deportivos de final de año en España, y con temperaturas que rondan los 25 grados, según apuntó la concejala de Deportes de La Oliva, Gleiber Carreño. El carácter internacional del evento y su crecimiento en número de inscritos lo consolidan como "un punto de encuentro deportivo, turístico y cultural en el calendario anual", y, en palabras de Carreño, "supone una oportunidad clave para la economía local y para seguir impulsando el turismo deportivo en el municipio". La Maratón Dany Sport Corralejo Grandes Playas Mahox pretende reforzar la imagen de la isla de Fuerteventura como destino de corredores y visitantes de toda España y del extranjero, gracias al apoyo de la Concejalía de Deporte y Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Patronato de Turismo de Fuerteventura. La prueba tendrá lugar en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, un enclave idílico que combina paisajes de arena dorada y mar abierto con temperaturas sobre los 25 grados, y ofrece cuatro distancias: 5 y 10 kilómetros, media maratón y maratón. Las de 10 kilómetros y la media maratón serán inclusivas, así como la maratón completa. Igualmente, habrá carreras infantiles y actividades lúdicas, y un programa paralelo que integra gastronomía local, música en vivo y charlas sobre la práctica del deporte y los beneficios que éste reporta para la salud en un evento que aspira a convertirse en una "experiencia única" para los participantes y sus acompañantes en uno de los paisajes más espectaculares de Fuerteventura y Canarias.