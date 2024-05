Más de 8.000 enfermeras españolas se trasladaron a otra comunidad o a otro país en busca de mejores condiciones en 2023

Un total de 8.119 enfermeras españolas dejaron su provincia en 2023 para trasladarse o bien a otra provincia o comunidad autónoma (6.646) o bien a otro país (1.473), según datos del Consejo General de Enfermería (CGE).

La razón principal alegada es "buscar mejores condiciones laborales", dada la "precariedad y la inestabilidad laboral" de la profesión, según ha expresado en rueda de prensa el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya. "Se les ofrecen contratos por días e incluso por horas. Además, les sancionan si renuncian a cualquier tipo de esos contratos", ha desgranado.

A todo ello también se suma la diferencia de salarios entre comunidades o entre países, el reconocimiento o no de la especialidad, y el no ver reconocida la categoría profesional.

Al hilo, el CGE advierte de que, en determinados servicios, el personal de nueva incorporación tiene que estar tutorizado, por ejemplo, en neonatología crítica. Sin embargo, no se está haciendo, no hay tales tutores, lo que puede repercutir en la atención a los pacientes.

Migración nacional

Según los datos de los colegios provinciales de Enfermería, en 2023 se dieron de baja por traslado a otra provincia un total de 6.646 profesionales (2,21% del total de enfermeras españolas).

Las CCAA donde mas bajas se han recibido son Baleares, Castilla y León, Melilla y Ceuta, sobre todo por el tipo de contratación y por los bajos salarios. "Hay CCAA que pagan 300 euros más al mes que otras", ha indicado el secretario general del CGE, Diego Ayuso, quien también ha apuntado a la falta de plazas de especialidades en algunas CCAA.

"Todavía hay CCAA que no tienen ninguna categoría de enfermera especialista. Puedo ser enfermera especialista en Salud Mental, pero, si en mi comunidad no está ese puesto de trabajo, se me obliga a irme a otra comunidad en la cual sí está creada esa categoría o puesto de trabajo. Ya basta de eso", ha zanjado.

Para el CGE, este tema está ligado a la escasez de enfermeras que viene denunciando desde hace años. Mientras que en Europa la ratio de enfermeras por cada 1.000 habitantes es de 8,73, en España es del 6,3. De hecho, ocupamos el puesto 14 de 19 países según los últimos datos disponibles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2022.

Además, se da la circunstancia de que hay una gran disparidad entre unas comunidades y otras llegando casi a duplicarse entre la que más tiene, Navarra (8,93) y la que menos tiene, Murcia (4,74).

Para Ayuso, "no es casualidad que la región que más enfermeras tiene sea también la que mejores condiciones ofrece a sus profesionales".

Por otro lado, Ayuso también ha mencionado "la barrera del idioma" en algunas CCAA. "Poner el idioma como requisito para conseguir un trabajo temporal está siendo un factor a tener en cuenta, por ejemplo, para las enfermeras andaluzas, que solían ir a Baleares. Antes, iban con libertad a trabajar allí y ahora el idioma es una barrera, por lo que el foco de la migración se traslada a otras CCAA, como Castilla-La Mancha", ha dicho.

Migración internacional

A nivel internacional, Noruega representa ahora el principal destino de las enfermeras españolas, ya que su sueldo "se multiplica por cuatro", según el CGE.

Solo en 2023, 1.473 enfermeras solicitaron la documentación necesaria para ejercer fuera de españa. los principales destinos han sido: noruega (336), estados unidos (226), reino unido (92), irlanda (60), países bajos (43), australia (41), francia (40), suiza (39), canadá (22), bélgica (13), arabia saudí (11), portugal (11).

José Luis Cobos, vicepresidente III del CGE, ha denunciado que, en España, se forman profesionales "altamente cualificados" que se acaban yendo a otros países en busca de mejores condiciones, con lo que toda la inversión en formación que se ha realizado "se pierde". "A cambio, estamos incorporando a nuestro sistema sanitario a enfermeras procedentes de Latinoamérica. En 2021, último dato disponible, se homologó el título a 305 enfermeras extracomunitarias", advierten desde el CGE.

Campaña de visibilidad

Precisamente para que la sociedad y los responsables políticos sean conscientes de la importancia del colectivo enfermero, el CGE también ha presentado una campaña de visibilidad con motivo del Día Internacional de las Enfermeras, que se celebra el próximo domingo, 12 de mayo, bajo el lema 'Pregunta a tu enfermera'.

Como ha detallado Raquel Rodríguez, vicepresidenta I del CGE, "las enfermeras son referentes de salud". "Queremos que los ciudadanos sepan que, en todos los ámbitos, hay una enfermera a quien consultar cualquier problema. "Somos los profesionales sanitarios más cercanos a la sociedad y siempre estamos ahí, disponibles todas las horas y todos los días del año", ha dicho.

Así, la campaña que se desarrollará en lo que queda de año, y reproduce situaciones y dudas frecuentes en distintos ámbitos. Cómo saber qué síntomas pueden indicar una infección sexual o diabetes; cómo dejar de fumar; cómo actuar si se sospecha que un hijo se autolesiona; qué hacer si una persona mayor se atraganta con las pastillas; qué medidas tomar si duele la espalda desde que se cambió de trabajo; y aclarar si es posible vacunarse en caso de embarazo. En total, el CGE calcula que, cada día, las enfermeras resuelven aproximadamente 1.300.000 consultas.

Europa Press