Más de 8000 vuelos en EEUU sufren retrasos por las ausencias en el control aéreo

Por Idrees Ali y David Shepardson

WASHINGTON, 27 oct (Reuters) -

Más de 8000 vuelos sufrieron retrasos en todo Estados Unidos el domingo, mientras las ausencias de controladores aéreos seguían perturbando los viajes y el cierre de la Administración federal alcanzaba su vigésimo sexto día.

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, dijo que la Administración Federal de Aviación (FAA) experimentó problemas de personal de control de tráfico aéreo en 22 lugares el sábado y agregó que se espera que la escasez adicional provoque más retrasos y cancelaciones de vuelos en los próximos días.

Según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos, hasta las 0400 GMT del lunes se habían producido más de 8000 retrasos en vuelos estadounidenses, lo que supone un aumento respecto a los 5300 del sábado. Los retrasos han sido a menudo superiores a la media desde que comenzó el cierre de la Administración el 1 de octubre. Southwest Airlines tuvo un 45%, o 2000 vuelos retrasados, el domingo, mientras que American Airlines tuvo casi 1200, o un tercio de sus vuelos retrasados, según FlightAware. United Airlines tuvo un 24%, o 739 vuelos retrasados, y Delta Air Lines tuvo 610 vuelos retrasados, o un 17%.

Unos 13.000 controladores aéreos y unos 50.000 representantes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) deben trabajar aunque no cobren durante el cierre.

El aumento de los retrasos y cancelaciones en los viajes aéreos está siendo seguido de cerca por los observadores, que buscan indicios de que el cierre está haciendo la vida más difícil a los estadounidenses. Esto, a su vez, podría presionar a los legisladores para que desbloqueen el presupuesto que condujo al cierre.

El sábado, la FAA tuvo 22 "señales de alerta" que indicaban escasez de controladores aéreos, dijo Duffy a Fox News. Dijo que la cifra era "una de las más altas que hemos visto en el sistema" desde el 1 de octubre.

"Es una señal de que los controladores se están agotando", dijo Duffy.

La FAA dijo que se habían emitido programas de retrasos en tierra debido a la escasez de personal el domingo en los aeropuertos O'Hare de Chicago, Reagan National de Washington y Newark Liberty International. Una parada en tierra anterior fue emitida en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pero fue retirada más tarde.

El Gobierno del presidente Trump ha advertido de que las interrupciones de vuelos aumentarán a medida que los controladores pierdan su primer cheque de pago completo el martes.

Los controladores aéreos recibieron un cheque hace dos semanas con el 90% de su salario regular.

Pero el día de pago del martes habría sido para su primer período de pago exclusivamente por trabajo en octubre.

Los controladores que se enfrentan a la perspectiva de perder una paga federal están buscando otras fuentes de ingresos, dijo Duffy.

"Están aceptando segundos empleos, están ahí fuera buscando", dijo. La FAA tiene alrededor de 3500 controladores aéreos por debajo de los niveles de personal objetivo y muchos habían estado trabajando horas extras obligatorias y semanas de seis días incluso antes del cierre.

En 2019, durante un cierre de 35 días, el número de ausencias de controladores y representantes de la TSA aumentó a medida que los trabajadores perdían sus cheques de pago, extendiendo los tiempos de espera en algunos puntos de control del aeropuerto. Las autoridades se vieron obligadas a ralentizar el tráfico aéreo en Nueva York y Washington.

Duffy y otros republicanos han criticado a los demócratas por oponerse a un proyecto de ley de financiación a corto plazo "limpio" y sin ataduras. Los demócratas han criticado al presidente Donald Trump y a los republicanos por negarse a negociar sobre los subsidios de salud que expiran a fin de año. (Información de Idrees Ali y David Shepardson; edición de Sergio Non, Edmund Klamann y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)