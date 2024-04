Más de 90 muertos por el hundimiento de un ferry en la costa de mozambique

8 abr (Reuters) - Más de 90 personas murieron después de que un ferry se hundiera frente a la costa norte de Mozambique, dijo la BBC, que basa su información en autoridades nacionales, y cinco fueron rescatadas de entre las casi 130 que se cree que estaban a bordo. Huían de un brote de cólera, dijo el domingo la British Broadcasting Corp (BBC), que recogía comentarios de Jaime Neto, secretario de Estado de la provincia de Nampula, cercana al lugar del incidente. "Debido a que el barco estaba abarrotado y no era adecuado para transportar pasajeros, acabó hundiéndose", dijo, añadiendo que entre los muertos había muchos niños.

Los vídeos publicados en la red social X mostraban muchos cuerpos tirados en una playa y algunas personas cargando cuerpos de niños. Reuters no pudo verificar de inmediato las imágenes. Neto dijo que los investigadores estaban trabajando para descubrir la causa del desastre del barco, informó The Guardian según información de AFP. Dos de los cinco supervivientes estaban recibiendo tratamiento médico, según esta información. Los portavoces del Gobierno no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. El barco viajaba desde Lunga hasta la isla de Mozambique, frente a la costa de Nampula, añadió la BBC. (Reporte de Shivani Tanna en Bengaluru; editado por Jacqueline Wong, Clarence Fernandez y Neil Fullick; editado en español por Tomás Cobos)