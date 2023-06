Más de 9.000 niños han sido asesinados o mutilados en Irak desde 2008

Más de 9.000 niños han sido asesinados o mutilados en Irak entre 2008 y 2022, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Aunque esta cifra se ha reducido respecto a los últimos años, la media sigues siendo de más de un niño asesinado o mutilado al día durante este período.

Estas son las cifras oficiales verificadas, aunque es probable que el total real sea mayor. Además, este número no incluye a los millones de niños que han sido desplazados de sus hogares y comunidades de origen, que han perdido a sus familiares y allegados o que han sido separados de sus padres y tutores.

"Toda guerra es en última instancia una guerra contra la infancia. La exposición a conflictos tiene consecuencias catastróficas y determinantes en las vidas de los niños", ha asegurado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en la Conferencia sobre la Protección de la Infancia en los Conflictos Armados que se celebra en Oslo(Noruega).

"Sabemos que tenemos que proteger a los niños de la guerra, pero el mundo no está haciendo suficiente. Nos corresponde a todos asegurar de que no sean los niños quienes paguen el precio de las guerras de los adultos, tomando medidas concretas para mejorar la protección de los niños más vulnerables del mundo", ha añadido Russell.

Por su parte, el representante de UNICEF en Irak, Sheema Sen Guptae, ha hablado de la necesidad de la reintegración de los niños iraquíes tras años de conflicto.

Para ello, "unicef, en colaboración con el gobierno de irak y sus socios, han puesto el foco en cuatro perfiles de niños: niños que regresan del noreste de siria, niños que han sido liberados tras su detención, niños que se cree pueden estar afiliados a grupos armados y otros niños vulnerables", ha explicado sheema sen guptae.

Estos programas de reintegración de UNICEF están pensados a tres niveles (individual, comunitario e institucional) y "requieren de la provisión continua de servicios básicos a largo plazo para garantizar que los niños puedan ver satisfechos sus derechos, como se destaca en los Principios de París".

315.000 violaciones de derechos de los niños en todo el mundo desde 2005

La cifra de niños asesinados o mutilados asciende a 120.000 en todo el mundo desde 2005, una media de 20 niños al día, también según UNICEF.

Naciones Unidas ha confirmado, en total, 315.000 violaciones graves contra los derechos de los niños en los más de 30 conflictos que han tenido lugar a lo largo de África, Asia, Oriente Próximo y Latinoamérica entre 2005 y 2022.

Este dato incluye más de 120.000 asesinatos o mutilaciones, al menos 105.000 niños reclutados o utilizados por fuerzas o grupos armados, más de 32.500 secuestros y más de 16.000 casos de niños sometidos a violencia sexual.

Asimismo, la ONU ha registrado más de 16.000 ataques a escuelas y hospitales y más de 22.000 casos de denegación de acceso humanitario a niños.

Unicef pide en oslo nuevos compromisos para la protección de la infancia

En el marco de la conferencia celebrada en Oslo, UNICEF ha pedido que los gobiernos asuman nuevos compromisos para proteger a los niños en contextos de guerra.

"Debemos brindar una respuesta de protección infantil que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos. Necesitamos hacer todo lo posible para llegar a todos los niños necesitados, en particular a los más vulnerables", ha explicado Russell.

Entre los nuevos compromisos demandados por la directora ejecutiva de UNICEF se encuentran respetar las leyes y normas internacionales vigentes, exigir la rendición de cuentas de quienes vulneran los derechos de los niños o aumentar los recursos críticos para financiar la protección invirtiendo inversión en la respuesta humanitaria y en la fuerza laboral nacional de protección infantil.

"Los servicios de protección para los niños deben basarse --ha insistido Russell-- en los sistemas y estructuras comunitarias existentes, y en el apoyo a los derechos la participación y el interés superior de los niños. Los programas y la promoción en estos contextos deben colocar indefectiblemente a los niños y su protección en el centro de la acción humanitaria".

En 2022, UNICEF llegó a cerca de 12.500 niños que habían pertenecido a fuerzas o grupos armados en todo el mundo, apoyando y a más de nueve millones de niños en posesión de información que podían usar para de la guerra.

Sin embargo, la financiación disponible para abordar estos problemas no es suficiente para afrontar todos los riesgos a los que se ve sometida la infancia en zonas en conflicto. Para 2024, el sector de la protección infantil requerirá 1.050 millones de dólares, según un nuevo análisis encargado por UNICEF, Save the Children, Alliance for Child Protection in Humanitarian Action y Global Child Protection a Humanitarian Funding Forecasting.

Esta cifra, que incluye servicios críticos como la reunificación familiar, el apoyo a la salud mental y la prevención del reclutamiento en grupos armados, ascenderá a 1.370 millones de dólares para 2026.

Europa Press