Más de cinco kilos de heroína incautados y 17 detenidos en una operación antidroga en Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a 17 personas en la zona sur de Jerez de la Frontera como presuntos autores de un delito contra la salud pública, y ha incautado más de cinco kilos de heroína, la mayor cantidad de esta droga intervenida en los últimos años, todo ello durante una operación antidroga en la localidad.

El operativo se desarrolló en la mañana del pasado viernes 22 de agosto, dentro de la llamada operación Fábrica, llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jerez, ha informado en una nota la Policía Nacional.

Los agentes practicaron seis registros de forma simultánea en varias viviendas situadas en la barriada de San Telmo y en un inmueble de la avenida Blas Infante, con las correspondientes autorizaciones judiciales del Juzgado de Instrucción de la ciudad.

En el transcurso de los registros, aparte de los 5,510 kilogramos de heroína, también se intervino 650 gramos de cocaína, 6,8 gramos de hachís y casi 500 papelinas de cocaína, heroína y rebujo, lo que evidencia la importancia del clan delictivo desmantelado.

También se localizaron una escopeta de aire comprimido, un machete de grandes dimensiones, 16.523 euros --la mayor parte en billetes en efectivo--, balanzas de precisión, material destinado a la distribución de droga y diversa documentación de interés para la investigación.

Los presuntos autores fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial.

En el operativo participaron agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y guías caninos especializados en la detección de drogas, quienes colaboraron con el Grupo de Estupefacientes en las actuaciones.