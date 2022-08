Más de la mitad de hospitalizaciones por enfermedad respiratoria en el pico de la pandemia no fueron por COVID

Un nuevo estudio publicado en la revista científica 'The Lancet Regional Health - Europe' ha constatado que más del 55 por ciento de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias durante el pico de la pandemia de COVID-19 fueron causadas por infecciones no relacionadas con el SARS-CoV-2.

El estudio, dirigido por la Universidad de Bristol (Reino Unido) y financiado por Pfizer, es el primero que compara el número de hospitalizaciones por infecciones de enfermedades respiratorias causadas por COVID-19 y por infecciones no relacionadas con el SARS-CoV-2.

Utilizando datos de 135.014 hospitalizaciones de dos grandes hospitales de Bristol entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, los investigadores identificaron 12.557 ingresos atribuibles a enfermedades agudas del tracto respiratorio inferior (aLRTD) con pacientes ingresados con signos o síntomas de infecciones respiratorias, incluyendo tos, fiebre, pleuresía o un diagnóstico clínico o radiológico de aLRTD. De ellos, 12.248 (98%) pacientes, principalmente adultos mayores, consintieron en participar en el estudio.

Tras un análisis posterior, el equipo muestra que de las 12.248 hospitalizaciones por aLRTD, el 55 por ciento (6.909) se debieron a una infección sin evidencia de SARS-CoV-2, mientras que la infección confirmada por SARS-CoV-2 sólo representó el 26 por ciento (3.178) de las infecciones respiratorias. El 17 por ciento restante (2.161) se debieron a infecciones sin causa infecciosa.

"Lo que resulta realmente sorprendente de nuestros resultados es la cantidad de otras infecciones respiratorias no relacionadas con la COVID-19 que se produjeron durante este tiempo; es evidente que otras infecciones no desaparecieron sin más y, a pesar de las importantes medidas de salud pública, que incluyen tanto la vacunación como la intervención no farmacéutica, como las mascarillas, nuestros resultados muestran que seguía habiendo una alta incidencia de enfermedades no relacionadas con la COVID-19 que causaban hospitalizaciones junto a los pacientes con COVID-19", ha comentado Adam Finn, catedrático de Pediatría de la Universidad de Bristol y director del Centro de Vacunas de la Facultad de Medicina de Bristol.

"Nuestros resultados ponen realmente de manifiesto no sólo la enorme carga que suponen las infecciones respiratorias para el sistema sanitario, sino también lo mal que pueden ir las cosas este invierno. Por lo tanto, es esencial que se lleve a cabo una planificación sanitaria adecuada y una asignación de recursos para atender a los pacientes con afecciones respiratorias, además de aplicar medidas de salud pública para reducir la carga de enfermedades respiratorias y mejorar los resultados de los pacientes", ha añadido la doctora Catherine Hyams, una de las autoras principales del estudio.