Más de la mitad de los estadounidenses han tenido infecciones por covid: estudio de anticuerpos

Por Manas Mishra y Julie Steenhuysen

26 abr (Reuters) - Tras el aumento récord de casos de COVID-19 durante la ola impulsada por ómicron, cerca del 58% de la población de Estados Unidos en general y más del 75% de los niños más pequeños se han infectado de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, según un informe publicado el martes.

El estudio de las muestras de sangre enviadas a los laboratorios entre diciembre y febrero, cuando los casos de ómicron estaban en su apogeo, mostró que los niños, muchos de los cuales aún no estaban vacunados, tenían las tasas más altas de infección durante ese aumento.

En cambio, las personas mayores de 65 años, una población muy vacunada, tenían el más bajo.

Los científicos buscaron anticuerpos específicos producidos en respuesta al virus SARS-CoV-2 que solo están presentes después de una infección y no son generados por las vacunas COVID-19.

En los niños de 11 años o menos, el 75,2% dio positivo para anticuerpos relacionados con la infección de diciembre a febrero, frente al 44,2% en el período de tres meses anterior.

En los niños de 12 a 17 años, el 74,2% portaba anticuerpos, frente al 45,6% entre septiembre y diciembre. La tasa general fue del 33,5% para toda la población durante ese período de tiempo anterior.

"Tener anticuerpos inducidos por infecciones no significa necesariamente que esté protegido contra futuras infecciones", dijo Kristie Clarke, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, durante una rueda de prensa para discutir los datos.

"No analizamos si las personas tenían un nivel de anticuerpos que brinda protección contra la reinfección o la enfermedad grave", apuntó.

El CDC enfatizó que la vacunación sigue siendo la estrategia más segura para prevenir las complicaciones del COVID-19.

Las muestras se recolectaron de laboratorios comerciales que analizan sangre por razones no relacionadas con COVID-19, como la atención médica de rutina. Los métodos tradicionales de vigilancia de enfermedades no capturan todos los casos de COVID-19 porque algunos son asintomáticos, no diagnosticados o no informados, dijeron los CDC.

El tamaño medio de la muestra por período de cuatro semanas fue de 73.869 recolectados entre septiembre y enero. La cifra cayó a 45.810 en febrero.

En general, las infecciones por COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron los 80,8 millones, con un aumento del 22,7% durante la última semana, y los ingresos hospitalarios aumentaron un 6,6% con respecto a la semana anterior.

Si bien las muertes cayeron un 13,2%, semana tras semana, Estados Unidos se acerca rápidamente al sombrío hito de 1 millón de muertes totales relacionadas con COVID.

Se considera que más del 66% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada contra el COVID-19, según datos federales. Casi el 46% de esos estadounidenses hasta ahora también habían recibido una dosis de refuerzo. (Por Manas Mishra en Bengaluru y Julie Steenhuysen en Chicago; Editado en español por Juana Casas)